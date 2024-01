Vendaval em Belém: Defesa Civil confirma cerca de 300 casas atingidas em diversos bairros

Aumentou para 300 a quantidade de imóveis atingidos pelo vendaval registrado na região da Grande Belém, na última terça-feira (16). As informações são Defesa Civil de Belém. Algumas residências foram totalmente destelhadas e outras tiveram as estruturas comprometidas. Os bairros do Coqueiro, Tapanã, Pratinha e Parque Verde foram os mais atingidos. Por volta das 11 horas, desta quarta-feira (17), Claudionor Corrêa, coordenador operacional da Defesa Civil Municipal, confirmou que 7 bairros foram vistoriados e 250 casas atingidas. Mas o número pode aumentar por conta das novas vistorias em mais 3 bairros da capital, que estima-se a visita em mais 200 casas.

Segundo as informações divulgadas pela Prefeitura de Belém, a Defesa Civil Municipal e da Fundação Papa João XIII foram acionadas e deram assistência às famílias atingidas. As equipes iniciaram os trabalhos pelo conjunto Pedro Teixeira, no Coqueiro, onde no momento, aproximadamente, 50 casas foram destelhadas e tiveram também suas estruturas prejudicadas, conforme os dados divulgados pela prefeitura.

VEJA MAIS

De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, o laudo produzido pela Defesa Civil ajudará a Funpapa a inserir os moradores atingidos em programas estaduais e municipais de auxílio. Nesta quarta-feira (17) as duas equipes irão participar de um reunião junto aos técnicos da Prefeitura.

"Fomos acionados via Ciop, para verificar esses destelhamentos na cidade. Começamos aqui pela conjunto Pedro Teixeira. De imediato, o prefeito Edmilson Rodrigues acionou as secretarias municipais para trabalharmos no apoio a essas famílias. Vamos continuar esse levantamento em outros bairros", informou o coordenador da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa.

"Precisamos do laudo da Defesa Civil para inserir as famílias nos benefícios municipais, como o auxílio aluguel. Também podemos inserir em programas estaduais e municipais de auxílios", explicou Lourdes Cunha, coordenadora do Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergência (SICAPE), da Funpapa.

Serviço

A Defesa Civil Municipal pode ser acionada por meio do telefone (91) 98439-0646.