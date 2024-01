Belém entra em alerta amarelo com previsão de chuvas intensas até esta quarta-feira

Belém entrou em alerta meteorológico amarelo na manhã desta terça-feira (16). A informação foi confirmada pela Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec), detalhando que o alerta indicou previsão de fortes chuvas desde às 9h da manhã desta terça-feira até às 10h da manhã de quarta-feira (17). Além disso, a previsão do tempo apontou a combinação de maré alta e fortes chuvas na tarde desta terça.

VEJA MAIS

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas estão previstas para a tarde desta terça. Informações da Comdec apontam que a maré alta pode ultrapassar os três metros de altura.

A Tábua de Marés divulgada esta semana mostra que, até quinta-feira (19), Belém poderá ter marés altas de até mais de três metros. Nesta terça-feira (16), a maré alta chega a seu ponto máximo às 15h13min, com altura de 3,1 metros. Na quarta-feira (17), às 3h28, a maré pode alcançar 3,2 metros e, às 16h11, 3 metros. Já na quinta-feira (18), a maré alta está prevista em 3,1 metros, às 4h38 e 3 metros, por volta das 17h.

Também de acordo com o comunicado da Comdec, a orientação é que os moradores da cidade redobrem a atenção em meio a esse estado, sobretudo, dos condutores de veículos e das pessoas que vivem nas áreas mais baixas da cidade, por conta dos alagamentos. Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes. E ainda, o alerta é tido como altíssimo para índices acima de 3,5 metros, coincidindo com chuvas fortes.

Confira os horários de risco de maré alta nos próximos dias

17/01 (quarta-feira)

3h28: 3,2 metros

16h11: 3 metros

18/01 (quinta-feira)

4h38: 3,1 metros

16h46: 3 metros

Fonte: Marinha do Brasil

Confira a previsão do tempo para os próximos dias

17/01 (quarta-feira)

Manhã: Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada

Tarde: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Noite: Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

18/01 (quinta-feira)

Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Fonte: INMET