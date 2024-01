Período chuvoso exige atenção redobrada de motoristas no trânsito; confira dicas de segurança

Nesse período de chuvas mais intensas, os condutores de veículos precisam redobrar a atenção ao trafegar pelas ruas e rodovias. Diante de condições climáticas adversas, especialistas reforçam a importância de práticas seguras no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também repassa orientações que abrangem desde a cautela ao evitar vias alagadas, passando pela imprescindível manutenção preventiva do veículo, até medidas específicas para lidar com chuvas intensas, visando garantir a segurança de condutores e pedestres.

O taxista Wellington Soares, de 50 anos, trabalha em frente a um estabelecimento comercial no bairro da Pedreira, em Belém, cujas ruas alagam com as chuvas. “Quando chove, eu paro por causa dos alagamentos e do trânsito, que fica muito perigoso”, afirmou. “Descendo para lá (refere-se a algumas ruas da Pedreira), alaga tudo. Então é só chover que eu paro”, contou. Ele disse que prefere não transportar passageiros a ter que arcar com os prejuízos causados pelos alagamentos.

“Pode dar algum dano no carro. E parar o motor é uma coisa séria. É um gasto a mais. O jeito é parar”, afirmou Wellington, que tem 10 anos de profissão.

O taxista Wellington Soares, 50 anos, trabalha em frente a um estabelecimento comercial no bairro da Pedreira, cujas ruas alagam com as chuvas (Igor Mota/O Liberal)

Também tendo um ponto fixo no bairro da Pedreira, o motorista de táxi Vagno Martins, de 43 anos, e quase 20 de profissão, disse que já ocorreu de, ao estar trabalhando, cair uma chuva forte. “Nesses casos, a gente tenta buscar uma rota alternativa. A cidade toda está alagando”, disse. E, se não tiver outra opção, a saída, afirmou, é “esperar baixar a água”. “Isso já aconteceu comigo. Esperei baixar, pois o gasto (por causa dos alagamentos) pode ser muito grande”, completou.

Motorista de táxi Vagno Martins, 43 anos (Igor Mota/O Liberal)

Cuidados

O especialista em trânsito urbano Benedito de França, da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no estado do Pará, explica que em meio à chuva o principal ponto de atenção dos condutores deve ser em relação à velocidade, a fim de evitar acidentes. Ainda segundo o Benedito, os principais perigos nessa temporada chuvosa são as colisões frontais, derrapagens, atropelamentos, além da aquaplanagem. Por esses motivos, ele reforça a importância de se praticar a direção defensiva e manter o curso atualizado.

“Ao dirigir em uma pista molhada, deve-se fazer de tudo para evitar freadas bruscas. Quando a chuva for moderada, o recomendado é manter uma velocidade máxima de 80% do limite de velocidade regulamentado para a pista que está trafegando. Seja uma via urbana, ou seja, uma via rural, como uma estrada ou então uma rodovia. Em casos de chuvas até mais intensas, deve-se reduzir a velocidade para aumentar não só a própria segurança, como também a segurança dos outros motoristas”, afirma o especialista.

O cuidado deve ser redobrado em casos específicos. “Já quando se estiver dirigindo sob chuva intensa, deve-se reduzir a velocidade para 50% da velocidade máxima permitida através da sinalização para aquela via. E ao se deparar com uma chuva torrencial, que diminui de forma muito intensa a visibilidade, o recomendado é procurar um local seguro para estacionar o veículo e aguardar reduzir a chuva. Se a velocidade máxima permitida para a via for de 100 km por hora, tem que desenvolver no máximo 80 km por hora”, completa Benedito.

Benedito alerta, ainda, que o grau de letalidade em pista molhada é ainda maior, representando 100% de perigo, quando comparado ao tráfego em uma via seca. Além disso, segundo o especialista, em casos de dirigir com chuvas deve-se “manter uma distância segura em relação aos outros veículos; evitar ultrapassagens em tempo chuvoso; dirigir sempre com as duas mãos no volante; usar os faróis baixos e acesos do veículo ou o farol de neblina, para que o veículo seja visto”, avalia o especialista.

“Deve-se ter, também, atenção redobrada em curvas, principalmente em rodovias. E antes de começar a dirigir, deve-se realizar um check-list para saber se o veículo está apto para trafegar quando estiver chovendo. Não pode trafegar com o veículos com problemas, como nos limpadores dos parabrisas e nem com a borracha do limpador ressequida. Outros pontos são evitar movimentos bruscos e ficar atento à circulação de pedestres, principalmente em áreas urbanas e perímetro urbano de rodovias, e sempre usar o desembaçador para ter uma visibilidade maior”, alerta Benedito.

Dicas para dirigir com segurança em dias de chuva

Evitar vias alagadas

A precaução ao evitar poças e áreas alagadas é fundamental, pois estas podem ocultar obstáculos. O excesso de água também pode impactar negativamente o sistema de freios, resultando em danos ao veículo.

Checar pneus e manutenção preventiva

Preservar o estado das palhetas de para-brisas e realizar verificações preventivas em itens básicos como freios, fluídos e iluminação são práticas essenciais. A atenção especial aos pneus, considerando a perda de tração em condições de chuva, é crucial para manter a dirigibilidade.

Em caso de chuva intensa, pare o veículo

Recomenda-se estacionar o veículo em local seguro e aguardar até que as condições melhorem.

Visibilidade reforçada com farol baixo

O uso constante do farol baixo contribui para a visibilidade do veículo. Ao acender os faróis, as luzes traseiras também se ativam, desempenhando papel crucial em condições de chuva para evitar colisões.

Distância segura entre veículos

Manter uma distância adequada entre veículos em movimento é essencial para garantir tempo hábil ao motorista, especialmente em curvas e frenagens.

Ultrapassagens seguras sob chuva

Evitar ultrapassagens indevidas e respeitar os sinais de trânsito são medidas cruciais para prevenir acidentes graves. Sob chuva, o aumento no tempo de frenagem requer atenção redobrada. Recomenda-se evitar ultrapassagens durante as condições climáticas adversas e realizá-las apenas com segurança e quando necessário.

Atenção ao se aproximar de locais de travessia de pedestres

Em condições de chuva, a atenção deve ser redobrada em locais de travessia de pedestres, pois é comum que estes corram sob chuva, atravessando ou andando à margem da rodovia. A direção preventiva, aliada a extrema atenção e velocidade moderada, são fundamentais para evitar atropelamentos.

Medidas preventivas contra aquaplanagem

A aquaplanagem, resultante do excesso de água na pista e alta velocidade, demanda ações específicas. É fundamental segurar firmemente o volante sem virá-lo, pois rodas viradas podem levar a capotamentos. Além disso, tirar o pé do acelerador e reduzir a velocidade gradualmente, sem frear bruscamente, são medidas cruciais para recuperar o controle do veículo.

Cuidados aos motociclistas

Em condições chuvosas, a condução de veículos de duas rodas torna-se mais desafiadora. A prudência e o respeito às regras de trânsito são essenciais. O uso de vestuário adequado, como capas ou macacões impermeáveis, contribui para a segurança do condutor.

Fonte: PRF do Pará