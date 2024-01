Previsão de maré alta durante a madrugada marca os primeiros dias desta semana em Belém

Belém terá níveis de marés elevados durante a madrugada nos primeiros dias desta semana. Na terça-feira (16), a previsão de maré alta será às 2h36, com o nível das águas de 3,4 metros; e a região das ilhas marcará 3,6 metros às 2h02. Nesta segunda-feira (15), a maré alta registrada à 1h54 em Belém chegou a 3,5 metros e em Mosqueiro e região das ilhas ocorreu à 1h09 com o nível dos rios marcando 3,7 metros. Os dados são levantados pela Marinha do Brasil e foram divulgados pela Defesa Civil Municipal.

VEJA MAIS

Ao longo da semana, na quarta-feira (17), às 3h23, a maré poderá chegar a 3,3 metros e 3,0 metros por volta das 15h51, não representando riscos de alagamentos. Já na quarta-feira (18), os níveis mais elevados devem ser percebidos às 3h23, quando a alta das marés marcará 3,4 metros. Já na quinta e na sexta-feira, os níveis mais altos devem atingir 3,2 metros. E no fim de semana, não há previsão de riscos de maré alta com riscos de alagamento.

Maré alta e riscos para moradores

Os riscos de maré alta são considerados altos para índices a partir de 3 metros, quando coincidem com chuvas fortes. E ainda, o alerta é tido como altíssimos para índices acima de 3,5 metros, coincidindo com chuvas fortes. A ocorrência de maré alta com chuvas fortes nessa época do ano aumenta riscos de alagamentos em alguns pontos da cidade. Caso alguma localidade de Belém entre em alerta devido às tábuas de maré e às fortes chuvas, a Defesa Civil de Belém pode ser acionada pelo telefone (91) 98439-0646.

O objetivo é avaliar a situação e adotar medidas de prevenção, assistência e proteção às residências. Desde os primeiros dias de janeiro deste ano, o órgão municipal tem realizando a atualização das áreas de risco de erosão e deslizamentos na região das ilhas de Belém. O objetivo é adotar medidas preventivas para possíveis sinistros. A Defesa Civil Municipal também realiza o monitoramento da área das orlas de toda a parte baixa da capital.