Menino que teve aniversário arruinado por alagamento realiza nova festa com apoio de doações

O adolescente Pablo Kauê, de 13 anos, conseguiu realizar o sonho de ter uma festa de aniversário com o tema do seu time favorito, o Flamengo, depois de ter a primeira tentativa de comemoração interrompida, no dia 6 de janeiro, por um alagamento que invadiu sua casa, no bairro da Pedreira, após forte chuva que caiu em Belém na ocasião. A conquista de uma nova data para festejar se deu por meio de gestos de solidariedade de pessoas que se sensibilizaram com o caso e que ofereceram ajuda para realizar uma nova festa.

A mãe de Pablo Kauê, a autônoma Débora Ferreira, conta que aquela era a primeira vez que ela proporcionava uma festa de aniversário para o filho, devido a limitações financeiras. "Eu sei que foi uma festinha simples. Eu me esforcei tanto para fazer a mesinha dele, com o tema do Flamengo, tudinho... Quando deu a chuva, foi tão rápido! A água entrando na casa...", lembra a mãe do garoto.

Débora e o filho: depois da tempestade, a calmaria (Cláudio Pinheiro)

No dia do alagamento, a família gravou um vídeo mostrando a calamidade causada pela chuva. As imagens viralizaram nas redes sociais e comoveram pessoas que se dispuseram a ajudar Débora a fazer uma nova festa para o filho. Fornecedores de diferentes áreas se ofereceram para providenciar o espaço, a comida e outros recursos.

Débora contou como se sentiu ao começar a receber os contatos de ajuda no dia seguinte à publicação do vídeo. “Na hora decidi mostrar nossa indignação com a situação, mas não imaginava que iria ter o alcance que teve, foi natural. Após o vídeo muita gente passou a entrar em contato oferecendo ajuda, foi quando percebi que muita gente, até de fora, se solidarizou,éo poder da internet sendo usado para o bem”, disse a mãe.

O aniversário de Kauê ganhou uma nova data e um novo local após uma das pessoas que viram o vídeo entrar em contato com Débora. A produtora Tayse Silva, que também tem um filho de 13 anos, conseguiu o contato da mãe de Kauê e ofereceu a própria casa para realizar uma nova festa, com a direito a tema especial do Flamengo, time do coração do menino, e até van para buscar todos os convidados.

Débora homenageia Tayse, mulher que ofereceu sua casa para fazer uma nova festa para Kauê (Cláudio Pinheiro)

“Eu estou me sentindo muito feliz, o esforço da minha mãe foi recompensado e várias pessoas quiseram ajudar. Estar aqui com os mesmos amigos, me divertindo, é muito legal”, disse Pablo, que tem o sonho de viajar de avião.

Depois de ver a festa sendo realizada com base na solidariedade de estranhos, o adolescente falou sobre o sentimento de ver a festa acontecendo. “Logo depois do vídeo pessoas doaram, a Tayse ofereceu sua casa, conseguimos os bolos, a decoração, ficou tudo lindo”, disse.

Débora se diz grata pela ajuda que vem recebendo, pois não foram apenas os adereços do aniversário do filho que ficaram estragados quando a água da rua invadiu sua casa. Móveis e eletrodomésticos como a geladeira e o fogão também foram perdidos e ela busca recuperar. Ela, que conseguia alguma renda vendendo chopp e bolo, sofreu ao ver que sua geladeira e fogão pararam de funcionar.

“O fogão parece que vão nos doar, mas a geladeira ainda não sabemos como repor. Muitas pessoas doaram por pix e eu, como estou desempregada, avisei ao Kauê que o dinheiro vai servir para comprar o material escolar dele e para outras despesas, os presentes ele já ganhou tudo através das doações”, disse Débora.

Mãe e filho refletem sobre o que vão guardar na memória para o resto da vida a partir do que viveram. Não foi a primeira vez que a casa alagou e possivelmente não será a última. Com bom humor, Débora conseguiu chegar no coração de muitos paraenses, e agora pretende até mesmo ir contar seu “perrengue” para a apresentadora Ana Maria Braga.

“Estou desempregada, a casa alaga cada vez mais e moramos de favor. Mas mesmo assim você viu que levamos com bom humor, não deixo as coisas afetarem o emocional dele. Meu sonho é contar essa história no programa da Ana Maria Braga, fazer chegar lá, é uma história e tanto né?!”, disse a mãe emocionada.