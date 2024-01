Aniversariante que teve festa destruída por alagamento ganha nova celebração após doações

O adolescente Pablo Kauê completou 13 anos de idade no sábado, 6 de janeiro, e viu sua primeira festa de aniversário da vida ir por água abaixo, quando um alagamento invadiu sua casa e fez a família perder móveis e eletrodomésticos. Registros do ocorrido circularam pela internet e mobilizaram pessoas que, voluntariamente, fizeram doações à família para que o jovem tivesse uma nova chance de comemorar o aniversário.

A mãe do adolescente, Débora Ferreira, conta que está desempregada, trabalha apenas fazendo "alguns bicos" e que, devido às dificuldades financeiras, nunca tinha feito uma festa de aniversário para o filho. Este ano, ela fez um esforço para montar uma mesa para que Pablo e alguns amigos batessem os parabéns, até que a chuva começou, no fim da tarde de sábado e a rua, na passagem Pirajá, bairro da Pedreira, em Belém, começou a alagar.

"Eu sei que foi uma festinha simples. Eu me esforcei tanto para fazer a mesinha dele, com o tema do Flamenfo, tudinho... Quando deu a chuva, foi tão rápido! A água entrando na casa... Sorte que tem um compartimento em cima e a gente levou a crianças lá pra cima, mas embaixo, a gente perdeu tudo", comenta Débora, emocionada.

Desde que um vídeo da situação começou a circular nas redes sociais, algumas pessoas se sensibilizaram com a situação da família e se prontificaram a ajudar. Débora relata que algumas pessoas se comprometeram em doar o bolo e a decoração para uma nova festa de aniversário para Pablo."Graças a deus, nós tivemos um apoio muito grande. Teve gente nos ajudando via pix, outras pessoas nos ajudando oferecendo bolo, decoração. Até pessoas fora do Pará estão ajudando financeiramente", relata.

Agora, a família se programa para que o adolescente comemore o aniversário em outra data, o que consola o coração de Débora, apesar de haver outros problemas com os quais lidar, depois de um alagamento que manteve a casa submersa até 2h da manhã deste domingo, 7.

A mãe de Pablo conta que a água não apenas acabou com o aniversário, como fez com que a geladeira da casa caísse e ficasse cheia de água da rua. Eles também não conseguiram salvar o fogão, que ficou submerso. Débora chora ao pensar em como vai fazer para repor os itens em sua casa."Aqui eu trabalho vendendo chopp, suco. Também faço bolo. Mas a geladeira a gente ligou e não funcionou mais. O forno também não acendeu mais. Essas coisas são mais difíceis de repor", comenta.

A família segue contando com a ajuda de pessoas por meio de doações. Débora disponibiliza o número de telefone para quem quiser colaborar: (91) 98729-2520.