Cão Joca é homenageado em manifestação pacífica no aeroporto de Belém; veja

Neste domingo (28), tutores de animais se reuniram no Aeroporto Internacional de Belém, na capital paraense, para uma manifestação pacífica pelos direitos dos animais. O objetivo do ato é dar ainda mais visibilidade ao caso do cão Joca, além de pedir justiça.

Mais de 70 cachorros, de várias raças, estiveram por cerca de uma hora dentro das dependências do aeroporto. A manifestação não teve dificuldades em relação à administração do aeroporto, já que não é permitido a circulação de animais na parte interna do local.

Os pets usavam um bandana branca com a hashtag #nãosomosbagagem.

A organização da manifestação foi realizada pelo clube Goldens Belém-Pa. “Nós temos que mudar esse paradigma, esses bichinhos não são bagagens, são os amores das nossas vidas. A gente muda nossa vida inteira por eles, que não são bagagens mesmos. Ali no local onde as empresas aéreas colocam os bichinhos, eles colocam quaisquer objetos, e eles não são objetos. Eles são os nossos filhos”, disse Marília Eleres, administradora do clube dos Goldens e tutora do Simba.

Como a repercussão da morte do Joca, que ocorreu na segunda (22), em detrimento de uma falha no transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia aérea Gol, tutores de outras raças também aderiram a manifestação, que também ocorreu em todo o Brasil durante o fim de semana.

O animal deveria ter sido levado do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, no Mato Grosso, no mesmo voo do tutor. Porém, ele foi mandado para Fortaleza e em seguida levado novamente à Guarulhos para reencontrar o dono. Joca chegou morto.

No trajeto original ele deveria passar apenas duas horas e meia dentro da aeronave, porém ele passou mais de oito horas.

Tutores e pets pedem pelos direitos dos animais em manifestação (Fotos: Claudio Pinheiro)

“Acho importante participar mesmo a Lady não sendo uma Golden, que é de grande porte, mas eu já tive outros cachorros de grande porte, e realmente eles não podem ser tratados como bagagem, as malas da gente já são quebradas. Então a gente sabe que é extremamente importante tratá-los com amor e apoiar a causa. O Joca não foi o primeiro, já tiveram outros. Que bom que cada vez os animais estão ganhando mais vozes e dando mais visibilidade a isso. É importantíssimo apoiar”, explica Simone Fonseca, gerente comercial que é tutora de um cachorro da raça Cocker spaniel inglês.

Um dos pedidos da manifestação é a aprovação da Lei Joca, que pede pela regulamentação do Transporte Aéreo de Animais pela ANAC, estabelecendo padrões claros e unificados de segurança, conforto e cuidados durante o transporte.

“Hoje não me sinto seguro em viajar com o Cheddar. Sempre falo que colocar ele dentro de um avião, é a última opção, justamente pelo o que a gente vê. As companhias aéreas que negligenciam, objetificam, na verdade, o transporte desses animais. Por conta disso, não me sinto seguro atualmente. Acho que é por isso ter um movimento desses para a gente pressionar as companhias aéreas nesse sentido e efetivamente começar a humanizar esse transporte dos nossos animais”, analisa Tiago Soares, que é tutor Goldens.

Ocorreram manifestações no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e no Aeroporto de Congonhas, os dois localizados em São Paulo; Aeroporto de Brasília; Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG); no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba (PR); dentre outros.