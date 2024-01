Restaurante localizado na Senador Lemos, em Belém, é tomado por água de chuva; vídeo

A chuva torrencial que desabou na noite do último sábado (6), em Belém, provocou alagamento no restaurante Roxy Bar, localizado na avenida Senador Lemos, no bairro do Umarizal. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que a água tomou conta do estabelecimento, em meio ao atendimento dos clientes, que souberam levar na esportiva a situação.

Em uma das imagens, aparece um garçom “enfrentando” o alagamento para atender os clientes do restaurante. Em outro registro, um homem precisou levar uma mulher carregada para que ela não molhasse os pés. O vídeo do casal foi um dos que mais renderam na internet, fazendo com que o rapaz ganhasse o apelido de “último romântico”, pelos internautas.

Assista ao vídeo: