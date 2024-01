Condomínio inteiro fica submerso após chuva, em Ananindeua

Depois do temporal que caiu na Grande Belém no fim da tarde de sábado, 6, até a madrugada deste domingo, 7, um canal próximo à passagem Jiboia Branca, no bairro de mesmo nome, em Ananindeua, transbordou. As águas invadiram casas na localidade e um condomínio inteiro ficou submerso. Moradores do residencial Superlife registraram o caos e cobram providências da Prefeitura.

Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver toda a área aberta do condomínito tomada por água, além de moradores sentados na janela das casas. Em outras filmagens, feita por alguns dos moradores, é visível o alagamento dentro das residências.

A assistente social Maria Rocha, de 41 anos, relata que o transbordamento do canal começou por volta das 21h30, na noite de sábado, e só foi piorando com o passar do tempo. Por volta das 2h30 de domingo, a água já tinha tomado todo o condomínio onde ela mora.

"Nas chuvas, as ruas já alagam geralmente por causa do canal. Por mais que o condomínio tenha drenagem, a água vem de fora e entra. Desde março do ano passado esse problema vem se intensificando. Hoje, muita gente amanheceu na rua, tentando ver o que salvava de suas casas", relata Maria Rocha.

Moradores perdem eletrodomésticos e móveis em enchente. (Reprodução Redes sociais via Whatsapp)

VEJA MAIS

A moradora conta que não é a primeira vez que eles passam por essa situação e que já perderam vários bens por causa desse problema. "Pessoas perderam geladeiras e muitos móveis. A coisa mais triste é ver os caminhões saindo, carregando todas as nossas coisas", lamenta.

Maria diz que os moradores do condomínio já chegaram a procurar a Prefeitura de Ananindeua, pedindo pela limpeza do canal que tem transbordado, mas, até o momento, nenhum trabalho foi feito para solucionar o problema, por parte do poder municipal.

"A gente vai se reunir agora e protocolar outro pedido na prefeitura. A gente também pensa em fechar a Mário Covas, com a passagem Jiboia Branca, para ver se chama atenção, porque queremos que esse problema acabe", diz a assistente social.

A redação integrada de O Liberal entra em contato com a Prefeitura de Ananindeua e aguarda um posicionamento.