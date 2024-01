Asfalto cede e abre cratera durante forte chuva em Ananindeua; vídeo

A forte chuva registrada na Região Metropolitana de Belém (RMB), na noite do último sábado (6), provocou inundações e abriu uma cratera em um trecho da avenida Arterial 5-B, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Em um vídeo compartilhado em redes sociais, é possível ver o tamanho da destruição causada na via. No registro, um homem narra que quase sofreu um acidente ao passar pelo local de moto, enquanto o buraco ainda estava menor. Ele afirma que um ciclista também se machucou devido à cratera na pista.

Segundo a prefeitura, por meio de nota, houve “rompimento da tubulação localizada na Arterial 5B, por conta das fortes chuvas, aliada à maré alta que acabou infiltrando e cedendo parte do asfalto”. Ainda de acordo com a gestão pública, ainda na noite de sábado, a via foi interditada e sinalizada, a Semutran e a Guarda Municipal estiveram no local fazendo controle do tráfego. “Os serviços de recuperação começarão a ser realizados pela Sesan e tão logo sejam finalizados, o asfalto será recuperado”, finaliza o comunicado.

Assista ao vídeo abaixo: