Ufra inscreve para processo seletivo destinado a pessoas trans; veja os cursos e como participar

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) reabriu as inscrições do Processo Seletivo Especial destinado para pessoas transgêneros, transexuais e travestis, visando ampliar as ações afirmativas da instituição. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 5 de maio. O PSE Transgênero Ufra 2025 oferta 46 vagas em 42 cursos de graduação nos campi de Belém, Capanema, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Tomé-Açu.

Relação dos cursos:

AGRONOMIA - BELÉM - Presencial - 3 vagas

ENFERMAGEM - PARAUAPEBAS - Presencial - 1 vaga

ZOOTECNIA - BELÉM - Presencial - 1 vaga

ADMINISTRAÇÃO - PARAUAPEBAS - Presencial - 1 vaga

ADMINISTRAÇÃO - TOMÉ-AÇU - Presencial - 1 vaga

ADMINISTRAÇÃO - PARAGOMINAS - Presencial - 1 vaga

ADMINISTRAÇÃO - CAPANEMA - Presencial - 1 vaga

AGRONOMIA - PARAUAPEBAS - Presencial - 1 vaga

AGRONOMIA - CAPITÃO POÇO - Presencial - ITG

AGRONOMIA - CAPANEMA - Presencial - 1 vaga

AGRONOMIA - PARAGOMINAS - Presencial - 1 vaga

BIOLOGIA (BACHARELADO) - CAPITÃO POÇO - Presencial - 1 vaga

BIOLOGIA (LICENCIATURA) - TOMÉ-AÇU - Presencial - 1 vaga

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) - CAPANEMA - Presencial - 1 vaga

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LICENCIATURA) - CAPANEMA - Presencial - 1 vaga

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - CAPANEMA - Presencial - 1 vaga

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - PARAGOMINAS - Presencial - 1 vaga

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - TOMÉ-AÇU - Presencial - 1 vaga

COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) - BELÉM - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA AGRÍCOLA - TOMÉ-AÇU - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA AMBIENTAL E ENERGIAS RENOVÁVEIS - BELÉM - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA - BELÉM - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA DE PESCA - BELÉM - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - PARAUAPEBAS - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA FLORESTAL - BELÉM - Presencial - 2 vagas

ENGENHARIA FLORESTAL - CAPITÃO POÇO - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA FLORESTAL - PARAGOMINAS - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA FLORESTAL - PARAUAPEBAS - Presencial - 1 vaga

LETRAS - LIBRAS - BELÉM - Presencial - 1 vaga

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - TOMÉ-AÇU - Presencial - 1 vaga

LETRAS/PORTUGUÊS - BELÉM - Presencial - 1 vaga

MEDICINA VETERINÁRIA - BELÉM - Presencial - 2 vagas

PEDAGOGIA - BELÉM - Presencial - 1 vaga

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BELÉM - Presencial - 1 vaga

ZOOTECNIA - PARAGOMINAS - Presencial - 1 vaga

ZOOTECNIA - PARAUAPEBAS - Presencial - 1 vaga

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - BELÉM - Presencial - 1 vaga

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BACHARELADO) - BELÉM - Presencial - 1 vaga

COMPUTAÇÃO (LICENCIATURA) - CAPITÃO POÇO - Presencial - 1 vaga

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - CAPITÃO POÇO - Presencial - 1 vaga

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - PARAGOMINAS - Presencial - 1 vaga

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - CAPANEMA - Presencial - 1 vaga

Como participar?

Para participar, o candidato deve ter realizado ao menos uma vez a prova do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) entre 2020 e 2024. Caso tenha participado de mais de uma edição, poderá escolher a nota com a qual quer concorrer. O candidato não pode ter zerado a redação e deve ter nota final acima de 450 pontos. As inscrições são realizadas pelo Sistema Integrado de Gestão e Atividades Acadêmicas (Sigaa).

Documentação

No ato da inscrição, o candidato deve anexar em arquivo único e em PDF, os seguintes documentos: Autodeclaração de Pessoa Transgênero (transexual e travesti) (disponível no Anexo II do edital), assinada pelo candidato; Documento de Registro Geral (RG) com nome social ou certidão de inteiro teor com averbação (para quem retificou prenome e gênero no Cartório de nascimento ou em outro estabelecimento jurídico reconhecido pelo Estado brasileiro), juntamente com o Documento de Registro Geral (RG) atualizado; ou Protocolo de RG ou da solicitação de retificação de certidão de nascimento, juntamente com o Documento de Registro Geral (RG). No protocolo é preciso constar o número e os dados que comprovam que se trata de pessoa transexual. A cópia do documento original deve ser entregue até seis meses após o ingresso.

Ufra reservou 2% de suas vagas para o PSE Transgênero

O pró-reitor de Ensino, professor João Almiro, explica que a Ufra reservou 2% de suas vagas para o PSE Transgênero. “O que corresponde a uma vaga para os cursos de até 50 vagas, duas vagas para os cursos de 90 ou 100 vagas e três vagas para o curso de 150 vagas. As vagas são reservadas para o público trans, em caso de não preenchimento, a vaga retorna para o banco de vagas da instituição”, afirmou.

Segundo João Almiro, a Ufra assumiu a missão para a implementação das cotas para pessoas transexuais e travestis na Rural, após uma recomendação do Ministério Público do Pará. Para isso, a Pró-reitoria de Ensino organizou um Grupo de Trabalho com 12 integrantes, incluindo docentes, técnicos e discentes, sendo três pessoas trans. A resolução foi aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) em dezembro de 2024.

Emilly Cassandra, travesti e aluna do curso de Letras Libras da Ufra, fez parte do Grupo de Trabalho que atuou pela implementação das cotas trans na universidade. “Existe uma briga nacional para que haja cotas em todas as universidades públicas, para que essas pessoas, que por anos foram massacradas, possam ter direito a uma formação acadêmica e ser futuras professoras, médicas veterinárias, biólogas ou qualquer outra formação que a universidades proporcionem”, disse.

Emilly também destacou a dificuldade que muitas travestis enfrentam para concluir os estudos. “Muitas travestis não têm nem o acesso ao ensino fundamental. Isso é uma briga para que abram espaços para que essas pessoas possam ter acesso ao ensino básico, para ter uma formação básica e chegar na graduação”, disse. “A gente tem um número grande de travestis que conseguiram concluir pelo Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos). Eu sou uma delas. Fiz o Ensino Médio pelo Encceja e passei numa universidade pública e de qualidade. Quando nós falamos de cota, estamos falando de aceitação do gênero dessa pessoa trans ou travesti. Estamos falando de respeito”, afirmou a aluna.

Os aprovados no PSE Transgênero 2025 iniciarão o semestre juntamente com os calouros do Processo Seletivo Próprio (Prosel Ufra) e no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no dia 19 de maio. Com exceção dos cursos de Enfermagem, em Parauapebas, e Letras Língua Portuguesa, em Tomé-Açu, que o início será no segundo semestre (Com informações da Ascom da Ufra).

Cronograma do PSE Transgênero Ufra 2025

17/03 – Publicação do Edital

20/03 a 05/05 – Período de inscrições

15/05 – Homologação de inscrições

14/04 – Divulgação do Resultado

A partir de 15/15 – Habilitação da matrícula