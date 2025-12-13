Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) cumpriu, na tarde da última quinta-feira (11), um mandado de prisão contra um homem investigado pelos crimes de homicídio qualificado e fraude processual. A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal de Redenção e executada em ação conjunta entre a Delegacia de Homicídios de Redenção (DHR), o Grupo de Capturas e Apoio Operacional de Anápolis (CAOP – 3ª DRP) e a Delegacia Estadual de Capturas de Goiânia (DECAP/GO).

VEJA MAIS

Segundo as investigações, conduzidas pela DHR, o crime ocorreu no dia 22 de agosto de 2024, em uma fazenda localizada na zona rural do município de Cumaru do Norte, no sul do Pará. A vítima, identificada como Romário Araújo da Cruz, era colega de trabalho do suspeito e teria sido morta com o uso de um instrumento perfurocortante.

Ainda de acordo com a apuração policial, após o homicídio, o investigado teria alterado o cenário do local para simular um suicídio. Após o crime, o suspeito passou a ser considerado foragido. A localização dele só foi possível por meio do compartilhamento de informações entre as forças policiais dos estados do Pará e de Goiás.

“O indivíduo foi encaminhado para a unidade policial local para adoção dos procedimentos legais cabíveis e encontra-se à disposição do Poder Judiciário”, informou a PC em nota.