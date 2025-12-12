Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia prende suspeito de estuprar e engravidar a própria filha no Pará

Segundo as investigações, os abusos começaram quando a filha tinha 13 anos

O Liberal
fonte

Policiais civis da Delegacia de Terra Santa, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Policiais civis da Delegacia de Terra Santa, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável. A vítima, filha do suspeito, é uma adolescente.

Na quinta-feira (11), os policiais civis e militares cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Terra Santa, cujo município fica no nordeste do Pará, contra o homem. De acordo com as investigações, ele é acusado de abusar sexualmente de sua filha adolescente. Ainda segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando ela tinha 13 anos.

VEJA MAIS

image Trio é preso por estupro e tentativa de homicídio no interior do Pará
As prisões tiveram o apoio operacional das Delegacias de Terra Alta, Magalhães Barata e São Caetano de Odivelas e aconteceram no decorrer da operação Ponto Crítico 3

image Trio armado invade casa e atira em homem durante tentativa de homicídio em Terra Alta
O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (21), em Mocajubinha

Em decorrência dos abusos sexuais sofridos, a adolescente engravidou e deu à luz a uma criança, que atualmente está com 1 ano. O preso foi conduzido à Delegacia de Terra Santa, para a adoção das medidas legais cabíveis. Ele continua preso, à disposição do Poder Judiciário.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia prende homem suspeito de estuprar a própria filha, no interior do pará

terra alta

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

13.12.25 21h04

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Caso Kellen Thaynara: após um ano, família e amigos cobram justiça e respostas

Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, desapareceu no dia 16 de dezembro de 2024 durante um passeio de lancha no Combu. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Desde então, o caso permanece um mistério

13.12.25 18h00

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Laudo de necropsia de jovem morto na Operação 'Eclesiastes' é divulgado

Marcello Araújo, de 24 anos, 24 anos, morreu durante uma operação da Polícia Federal (PF), em Belém, com dois tiros

12.12.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda