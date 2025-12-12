Polícia prende suspeito de estuprar e engravidar a própria filha no Pará

Policiais civis da Delegacia de Terra Santa, em uma ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam um homem pela prática do crime de estupro de vulnerável. A vítima, filha do suspeito, é uma adolescente.

Na quinta-feira (11), os policiais civis e militares cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Terra Santa, cujo município fica no nordeste do Pará, contra o homem. De acordo com as investigações, ele é acusado de abusar sexualmente de sua filha adolescente. Ainda segundo a Polícia Civil, os abusos começaram quando ela tinha 13 anos.

Em decorrência dos abusos sexuais sofridos, a adolescente engravidou e deu à luz a uma criança, que atualmente está com 1 ano. O preso foi conduzido à Delegacia de Terra Santa, para a adoção das medidas legais cabíveis. Ele continua preso, à disposição do Poder Judiciário.