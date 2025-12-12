Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Gabriel, o cachorro agredido por carroceiro em Belém, apresenta melhora e já se alimenta sozinho

O caso ocorreu em Icoaraci; agressor foi preso mas, depois, liberado pela Justiça

Dilson Pimentel
fonte

Toda a ação foi flagrada e filmada; homem foi preso e, depois, solto pela Justiça (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Gabriel, o cachorro que foi atacado a pedradas por um carroceiro em Belém, está em fase de recuperação. A informação foi divulgada por Raquel Viana, fundadora do Au Family, um abrigo particular de animais em Belém, localizado na ilha de Outeiro. "Pronto. Olha aí o que estava todo mundo esperando: ele acordou de novo, levantou, ainda está trôpego, ainda não firma direito. Mas ele comeu sozinho e bebeu água sozinho também”, disse.

"Gabriel, podemos dizer que ele já está em fase de recuperação e agora, daqui para a frente, é esperar ele melhorar para ter alta. E nós corrermos atrás de uma adoção responsável pra ele, pra que ele não vá para um abrigo e possa ter um lar de verdade, para ser amado e respeitado, como todo animal merece”, afirmou.

O caso ocorreu na manhã de terça (9/12), na N3 do Conjunto Cohab, em Icoaraci, distrito da capital, e causou revolta nas redes sociais. Uma câmera de segurança registrou o ocorrido e mostrou o momento em que o homem passa pela via enquanto o animal corre pela calçada de uma igreja. Ao notar a presença do cachorro, ele se abaixa, recolhe uma pedra e a arremessa contra o animal. Em seguida, recolhe o cão já ferido e o coloca sobre a carroça antes de deixar o local.

VEJA MAIS:

image Cachorro é atacado a pedradas por carroceiro em Icoaraci; suspeito foi preso
O crime foi registrado na N3, no Conjunto Cohab, na manhã desta terça-feira (9)

image Justiça solta carroceiro que havia sido preso por agredir cachorro a pedradas em Belém
A juíza que liberou o suspeito da cadeia determinou que ele fique com monitoramento eletrônico pelo período de 120 dias

O suspeito foi localizado pelas autoridades e levado para a Delegacia de Proteção Animal (Depa), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), onde passou pelos procedimentos legais.

O abandono, caracterizado pela negligência de deixar um animal sozinho por período prolongado, sem garantir as necessidades básicas (água, comida, abrigo, higiene e assistência veterinária), configura maus-tratos, conduta tipificada no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98. Além disso, a Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020) estabelece penas mais severas para crimes contra cães e gatos.

O carroceiro que foi preso por atacar o cachorro foi solto pelo Poder Judiciário na última quarta-feira (10/12). Ele havia sido detido em flagrante depois que uma câmera de segurança registrou o crime. A juíza Danielle Karen da Silveira Araújo Leite disse que, mesmo que o delito “seja grave e mereça reprovação social, especialmente pela crueldade contra animais”, não existem os requisitos para que seja decretada a prisão preventiva do suspeito, que no caso são o risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Já que o crime em questão é afiançável e o suspeito alegou viver em situação de rua e não ter condições de arcar com o pagamento da fiança, a magistrada concedeu a liberdade provisória ao suspeito.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gabriel, o cachorro agredido por carroceiro em belém, apresenta melhora e já se alimenta sozinho

jornal amazônia
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer morte de Ruthetty

‘Tem muitas câmeras próximas da residência”, diz irmão da cantora de tecnomelody

13.12.25 21h04

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Caso Kellen Thaynara: após um ano, família e amigos cobram justiça e respostas

Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, desapareceu no dia 16 de dezembro de 2024 durante um passeio de lancha no Combu. O corpo dela foi encontrado no dia seguinte. Desde então, o caso permanece um mistério

13.12.25 18h00

HOMICÍDIO

Suspeito de homicídio em fazenda no sul do Pará é preso em Goiás

Segundo a Polícia Civil, vítima foi morta com instrumento perfurocortante e cena teria sido adulterada

13.12.25 14h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Corpo encontrado no rio Moju pode ser de motorista desaparecido em balsa de Barcarena

Polícia Civil recebeu o chamado e se deslocou até o local na busca de identificar a vítima

06.12.25 20h13

ACIDENTE

Ex-jogador de Remo e Águia morre em acidente de moto em Marabá

'Thiago Marabá' caiu próximo a uma ladeira; ele ainda foi socorrido, mas não resistiu

01.04.25 7h32

POLÍCIA

Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece ao mergulhar no rio no Amazonas

Equipes de resgate atuam desde a tarde de sábado na região do município

13.12.25 18h18

POLÍCIA

Laudo de necropsia de jovem morto na Operação 'Eclesiastes' é divulgado

Marcello Araújo, de 24 anos, 24 anos, morreu durante uma operação da Polícia Federal (PF), em Belém, com dois tiros

12.12.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda