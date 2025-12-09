Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Cachorro é atacado a pedradas por carroceiro em Icoaraci; suspeito foi preso

O crime foi registrado na N3, no Conjunto Cohab, na manhã desta terça-feira (9)

O Liberal
fonte

A cena foi flagrada por uma câmera de segurança do entorno (Foto: Reprodução | R)

Um carroceiro, com identificação ainda não detalhada, foi preso em flagrante após atacar um cachorro a pedradas na manhã desta terça-feira (9), na N3 do Conjunto Cohab, em Icoaraci, distrito de Belém. O caso, que causou revolta nas redes sociais, foi registrado por câmeras de segurança da área.

As imagens mostram o momento em que o homem passa pela via enquanto o animal corre pela calçada de uma igreja. Ao notar a presença do cachorro, ele se abaixa, recolhe uma pedra e a arremessa contra o animal. Em seguida, recolhe o cão já ferido e o coloca sobre a carroça antes de deixar o local.

Após denúncias, o suspeito foi localizado e preso em flagrante por maus-tratos a animais, conforme informou a Polícia Civil. O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário, mas ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde.

Ainda segundo a PC, o homem foi levado para a Delegacia de Proteção Animal (Depa), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), onde passou pelos procedimentos legais.

Também em nota, a Polícia Civil informou que atua no combate ao abandono e à violência contra animais por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA). O abandono, caracterizado pela negligência de deixar um animal sozinho por período prolongado, sem garantir as necessidades básicas (água, comida, abrigo, higiene e assistência veterinária), configura maus-tratos, conduta tipificada no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98. Além disso, a Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020), estabelece penas mais severas para crimes contra cães e gatos.

"A Delegacia de Proteção Animal (Depa) atua de forma contínua com uma rotina de diligências e investigações, em resposta às denúncias repassadas ao Disque Denúncia (181). A colaboração da população é essencial para as investigações policiais e responsabilização dos autores de crimes contra a fauna", completa a PC.

Posicionamento da prefeitura

Já a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) também se manifestou e informou que está acompanhando o caso. "O agressor foi detido em flagrante e encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). O animal foi localizado após confissão do agressor, resgatado e levado para atendimento em uma clínica particular. No momento, ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde", reforça a PC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

animal morto

cachorro morre a pedradas

icoaraci

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Ossada humana com tornozeleira eletrônica é encontrada em Paragominas

Os restos mortais foram localizados às margens da PA-256

09.12.25 23h44

investigação

Mulher é encontrada morta dentro de lixeira com saco plástico na cabeça

Vítima estava com mãos e pés amarrados, saco plástico na cabeça e sinais de violência na zona norte da capital gaúcha

09.12.25 23h15

PRESO

Condenado por feminicídio após jogar modelo do 14° andar de hotel em Brasília é preso no Pará

O crime ocorreu em 2005 e o suspeito foi localizado em Salinópolis.

09.12.25 22h39

HOMICÍDIO

Idoso é morto a tiros em Uruará; crime pode ter relação com homicídio ocorrido dias antes

O crime ocorreu na manhã de segunda-feira (8) dentro da casa onde a vítima morava, no km 160 Sul

09.12.25 22h20

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Ossada humana com tornozeleira eletrônica é encontrada em Paragominas

Os restos mortais foram localizados às margens da PA-256

09.12.25 23h44

investigação

Mulher é encontrada morta dentro de lixeira com saco plástico na cabeça

Vítima estava com mãos e pés amarrados, saco plástico na cabeça e sinais de violência na zona norte da capital gaúcha

09.12.25 23h15

PRESO

Condenado por feminicídio após jogar modelo do 14° andar de hotel em Brasília é preso no Pará

O crime ocorreu em 2005 e o suspeito foi localizado em Salinópolis.

09.12.25 22h39

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de estuprar e matar menina de 2 anos em São Félix do Xingu é familiar da vítima, diz PC

O crime gerou grande comoção nas redes sociais e o suspeito foi preso

09.12.25 20h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda