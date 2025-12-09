Cachorro é atacado a pedradas por carroceiro em Icoaraci; suspeito foi preso

Um carroceiro, com identificação ainda não detalhada, foi preso em flagrante após atacar um cachorro a pedradas na manhã desta terça-feira (9), na N3 do Conjunto Cohab, em Icoaraci, distrito de Belém. O caso, que causou revolta nas redes sociais, foi registrado por câmeras de segurança da área.

As imagens mostram o momento em que o homem passa pela via enquanto o animal corre pela calçada de uma igreja. Ao notar a presença do cachorro, ele se abaixa, recolhe uma pedra e a arremessa contra o animal. Em seguida, recolhe o cão já ferido e o coloca sobre a carroça antes de deixar o local.

Após denúncias, o suspeito foi localizado e preso em flagrante por maus-tratos a animais, conforme informou a Polícia Civil. O cachorro foi resgatado e encaminhado para atendimento veterinário, mas ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde.

Ainda segundo a PC, o homem foi levado para a Delegacia de Proteção Animal (Depa), vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), onde passou pelos procedimentos legais.

Também em nota, a Polícia Civil informou que atua no combate ao abandono e à violência contra animais por meio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA). O abandono, caracterizado pela negligência de deixar um animal sozinho por período prolongado, sem garantir as necessidades básicas (água, comida, abrigo, higiene e assistência veterinária), configura maus-tratos, conduta tipificada no artigo 32 da Lei Federal nº 9.605/98. Além disso, a Lei Sansão (Lei nº 14.064/2020), estabelece penas mais severas para crimes contra cães e gatos.

"A Delegacia de Proteção Animal (Depa) atua de forma contínua com uma rotina de diligências e investigações, em resposta às denúncias repassadas ao Disque Denúncia (181). A colaboração da população é essencial para as investigações policiais e responsabilização dos autores de crimes contra a fauna", completa a PC.

Posicionamento da prefeitura

Já a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) também se manifestou e informou que está acompanhando o caso. "O agressor foi detido em flagrante e encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa). O animal foi localizado após confissão do agressor, resgatado e levado para atendimento em uma clínica particular. No momento, ainda não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde", reforça a PC.