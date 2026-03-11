Torcedora do Paysandu é cercada e agredida por oito homens após Re-Pa, em Belém

Uma torcedora do Paysandu foi cercada e agredida por homens no último domingo (8/3) após a decisão do campeonato paraense, no Estádio Mangueirão, em Belém, entre Remo e o clube bicolor. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e as filmagens circularam nas redes sociais.

A filmagem mostra a vítima correndo pela calçada enquanto os suspeitos a perseguem a pé e de motocicleta. Em um certo momento, ela é encurralada por um dos veículos, tenta recuar, mas é agredida logo em seguida. A mulher cai no chão e um dos suspeitos pega a blusa que ela utilizava. Depois disso, a violência termina e a vítima vai embora.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil disse que diligências estão em andamento para auxiliar nas investigações do caso. Por enquanto, nenhum dos envolvidos foi localizado pelas autoridades. E as motivações por trás do crime são desconhecidas. Informações que contribuam com o trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.