Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Torcedora do Paysandu é cercada e agredida por oito homens após Re-Pa, em Belém

O crime ocorreu no domingo passado, Dia Internacional da Mulher, foi registrado por uma câmera de segurança e as filmagens circularam nas redes sociais

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra trechos do vídeo que registrou a agressão que a vítima sofreu. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Uma torcedora do Paysandu foi cercada e agredida por homens no último domingo (8/3) após a decisão do campeonato paraense, no Estádio Mangueirão, em Belém, entre Remo e o clube bicolor. O crime foi registrado por uma câmera de segurança e as filmagens circularam nas redes sociais.

A filmagem mostra a vítima correndo pela calçada enquanto os suspeitos a perseguem a pé e de motocicleta. Em um certo momento, ela é encurralada por um dos veículos, tenta recuar, mas é agredida logo em seguida. A mulher cai no chão e um dos suspeitos pega a blusa que ela utilizava. Depois disso, a violência termina e a vítima vai embora.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil disse que diligências estão em andamento para auxiliar nas investigações do caso. Por enquanto, nenhum dos envolvidos foi localizado pelas autoridades. E as motivações por trás do crime são desconhecidas. Informações que contribuam com o trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

torcedora do paysandu

cercada

agredida

oito homens

re-pa

belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Torcedora do Paysandu é cercada e agredida por oito homens após Re-Pa, em Belém

O crime ocorreu no domingo passado, Dia Internacional da Mulher, foi registrado por uma câmera de segurança e as filmagens circularam nas redes sociais

11.03.26 15h42

POLÍCIA

Belém: homem é preso por filmar e compartilhar estupro da enteada e da sobrinha com deficiência

Com uma das vítimas, a PC identificou que o suspeito solicitava o envio das imagens íntimas e oferecia vantagens econômicas para induzir a adolescente ao envio do material

11.03.26 14h55

POLÍCIA

Homem é preso após tentar beijar mulher à força em Terra Santa

Segundo a Polícia Civil, a vítima rejeitou a investida criminosa, lançando um balde de combustível vazio contra o rosto do investigado e fugindo do local

11.03.26 13h44

ALERTA

MPPA alerta consumidores sobre ‘golpe do consórcio’; veja como identificar e se proteger

Os golpistas utilizam estratégias de publicidade enganosa, principalmente na internet, para atrair vítimas.

11.03.26 12h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na BR-316, em Ananindeua

O sinistro é registrado na manhã desta quarta-feira (11)

11.03.26 8h54

INVESTIGAÇÃO

Corpo encontrado em cova rasa é de jovem vítima de ‘tribunal do crime’ em Parauapebas

A vítima foi localizada na tarde de segunda-feira (9) em uma área de mata de difícil acesso

10.03.26 9h33

PRESO

Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel

O suspeito foi detido pela PC na terça-feira (10)

11.03.26 11h36

POLÍCIA

Belém: homem é preso por filmar e compartilhar estupro da enteada e da sobrinha com deficiência

Com uma das vítimas, a PC identificou que o suspeito solicitava o envio das imagens íntimas e oferecia vantagens econômicas para induzir a adolescente ao envio do material

11.03.26 14h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda