Adolescente de 17 anos morre após perder controle da moto e ser atingido por carro em Santarém

Victor Emanuel Rocha Araújo, de 17 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde de terça-feira (10/3) na PA-457, no trecho conhecido como “Curva do Jatobá”, em Santarém, oeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo e um carro que vinha logo atrás, na pista sentido Santarém-Alter do Chão, atingiu o jovem.

Conforme o portal O Impacto, Victor levava uma adolescente na garupa. O motorista do automóvel, de 18 anos, ainda tentou desviar para evitar a colisão, mas acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista e capotando o veículo.

O adolescente chegou a receber primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou para o Pronto Socorro Municipal (PSM). Porém, Victor não resistiu aos ferimentos. De acordo com O Impacto, a adolescente que estava com ele sofreu apenas escoriações.

No carro, além do motorista, havia outra adolescente. Os dois não se feriram. O condutor foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.