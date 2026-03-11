Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel

Um suspeito de tentativa de homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Santa Izabel do Pará, nordeste do estado, na terça-feira (10). Conforme as informações iniciais, o investigado teria atacado um inquilino após exigir que a vítima deixasse o imóvel alugado. A vítima foi hospitalizada.

A prisão foi realizada por meio da 17ª Seccional de Santa Izabel. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (9). Segundo levantamento policial, o autor do crime é proprietário do imóvel onde ocorreu o fato. Ele foi até a residência para exigir que o inquilino desocupasse imediatamente a casa. A vítima, que mora no local com a família, informou que aguardaria até o final do mês vigente para realizar a desocupação.

Diante da negativa, o suspeito utilizou um pedaço de madeira e uma faca para atacar o inquilino, desferindo sete golpes nas costas e no braço esquerdo da vítima. O crime ocorreu na presença da filha da vítima, que conduziu o pai ao Hospital Municipal para receber atendimento emergencial.

Segundo a PC, após tomar conhecimento do ocorrido, os agentes iniciaram diligências ininterruptas para localizar o suspeito, que foi encontrado após horas de buscas. O homem foi conduzido à unidade policial, juntamente com a arma branca que portava, para a adoção das medidas legais cabíveis, e encontra-se à disposição da Justiça.