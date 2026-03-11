Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel

O suspeito foi detido pela PC na terça-feira (10)

O Liberal
fonte

Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel do Pará. (Foto: Polícia Civil)

Um suspeito de tentativa de homicídio foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Santa Izabel do Pará, nordeste do estado, na terça-feira (10). Conforme as informações iniciais, o investigado teria atacado um inquilino após exigir que a vítima deixasse o imóvel alugado. A vítima foi hospitalizada.

A prisão foi realizada por meio da 17ª Seccional de Santa Izabel. O crime ocorreu na noite da última segunda-feira (9). Segundo levantamento policial, o autor do crime é proprietário do imóvel onde ocorreu o fato. Ele foi até a residência para exigir que o inquilino desocupasse imediatamente a casa. A vítima, que mora no local com a família, informou que aguardaria até o final do mês vigente para realizar a desocupação.

Diante da negativa, o suspeito utilizou um pedaço de madeira e uma faca para atacar o inquilino, desferindo sete golpes nas costas e no braço esquerdo da vítima. O crime ocorreu na presença da filha da vítima, que conduziu o pai ao Hospital Municipal para receber atendimento emergencial.

Segundo a PC, após tomar conhecimento do ocorrido, os agentes iniciaram diligências ininterruptas para localizar o suspeito, que foi encontrado após horas de buscas. O homem foi conduzido à unidade policial, juntamente com a arma branca que portava, para a adoção das medidas legais cabíveis, e encontra-se à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de homicídio
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel

O suspeito foi detido pela PC na terça-feira (10)

11.03.26 11h36

INTERVENÇÃO

Duas pessoas morrem em confronto com a Polícia Militar em São Félix do Xingu

A ação teve início na noite de terça-feira (10) e um segundo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (11)

11.03.26 10h58

INVESTIGAÇÃO

Dois investigados por assassinato ligado a ‘tribunal do crime’ são presos no sudeste do Pará

Adriel Ribeiro dos Santos foi encontrado morto em cova rasa de Parauapebas após ficar dias desaparecido

11.03.26 9h39

INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na BR-316, em Ananindeua

O sinistro é registrado na manhã desta quarta-feira (11)

11.03.26 8h54

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na BR-316, em Ananindeua

O sinistro é registrado na manhã desta quarta-feira (11)

11.03.26 8h54

INVESTIGAÇÃO

Dois investigados por assassinato ligado a ‘tribunal do crime’ são presos no sudeste do Pará

Adriel Ribeiro dos Santos foi encontrado morto em cova rasa de Parauapebas após ficar dias desaparecido

11.03.26 9h39

INVESTIGAÇÃO

Corpo encontrado em cova rasa é de jovem vítima de ‘tribunal do crime’ em Parauapebas

A vítima foi localizada na tarde de segunda-feira (9) em uma área de mata de difícil acesso

10.03.26 9h33

PRESO

Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel

O suspeito foi detido pela PC na terça-feira (10)

11.03.26 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda