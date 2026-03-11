Capa Jornal Amazônia
Duas pessoas morrem em confronto com a Polícia Militar em São Félix do Xingu

A ação teve início na noite de terça-feira (10) e um segundo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (11)

O Liberal
fonte

Duas pessoas morrem em confronto com a Polícia Militar em São Félix do Xingu. (Foto: Polícia Militar)

Duas pessoas morreram em uma intervenção policial na zona rural de São Félix do Xingu, no sul do Pará. A ocorrência teve início na noite de terça-feira (10), no distrito de Ladeira Vermelha, quando um dos suspeitos morreu ao trocar tiros com agentes do 36º Batalhão de PM. Já nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (11), os policiais localizaram um segundo corpo nas proximidades do local do tiroteio, que seria de um adolescente. O terceiro suspeito, que teria sido ferido no confronto, ainda não foi encontrado.

De acordo com as informações policiais, a ocorrência começou por volta das 23h30, quando uma guarnição recebeu a informação de que o trio suspeito de participação em crimes como roubos, tráfico de drogas e homicídios nas cidades de Tucumã e Ourilândia do Norte teria sido visto no distrito de Ladeira Vermelha. Diante da denúncia, os policiais solicitaram apoio e foram para o endereço indicado.

Ao chegarem à área indicada, os policiais encontraram os suspeitos em uma residência cercada por mata. Segundo relato dos agentes, quando a equipe se preparava para realizar a abordagem, os três homens reagiram atirando. Houve troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo, uma mochila contendo várias porções de substâncias semelhantes à cocaína e à maconha, um aparelho celular, um cartucho calibre 32 e uma motocicleta modelo CG Titan 150 sem placa.

Um dos mortos foi identificado pelo apelido de “Delacruz”. Ele chegou a ser socorrido após o confronto, mas não resistiu aos ferimentos. Já nesta quarta-feira (11), um segundo corpo foi encontrado. As buscas pelo terceiro suspeito continuam sendo realizadas. Segundo informações da PM, “Delacruz” era apontado como integrante de uma facção criminosa que atua na região sul do Pará.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

intervenção policial com morte
Polícia
