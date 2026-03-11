Dois investigados por assassinato ligado a ‘tribunal do crime’ são presos no sudeste do Pará

Dois homens suspeitos de participação no homicídio de Adriel Ribeiro dos Santos foram presos pela Polícia Civil do Pará na tarde de terça-feira (10) nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, sudeste do estado. A operação foi realizada por equipes das Delegacias de Homicídios dos dois municípios, com apoio da Polícia Militar. Os investigados foram detidos por volta das 15h.

O homicídio é investigado como uma execução atribuída a integrantes de um suposto “tribunal do crime”, em Parauapebas. Um dos suspeitos foi encontrado em uma oficina no bairro Tropical, em Canaã dos Carajás. Já o segundo investigado foi preso na avenida C, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas.

Conforme as investigações da PC, um deles teria sido responsável por dirigir o veículo utilizado para transportar a vítima e os demais envolvidos no momento da execução. O outro, por sua vez, também teria participação direta na ação criminosa. Após serem detidos, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e por integrar organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões são resultado de diligências investigativas realizadas desde o dia do crime, com atuação conjunta de diferentes forças de segurança.

As apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no homicídio. A corporação informou ainda que as ações fazem parte de um trabalho permanente de enfrentamento ao crime organizado e à atuação de facções criminosas em Parauapebas e em outras cidades do sudeste paraense.

Conforme a PC, os suspeitos devem ser autuados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.