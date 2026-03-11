Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Dois investigados por assassinato ligado a ‘tribunal do crime’ são presos no sudeste do Pará

Adriel Ribeiro dos Santos foi encontrado morto em cova rasa de Parauapebas após ficar dias desaparecido

fonte

Dois investigados por assassinato ligado a ‘tribunal do crime’ são presos no sudeste do Pará. (Foto: Divulgação)

Dois homens suspeitos de participação no homicídio de Adriel Ribeiro dos Santos foram presos pela Polícia Civil do Pará na tarde de terça-feira (10) nos municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás, sudeste do estado. A operação foi realizada por equipes das Delegacias de Homicídios dos dois municípios, com apoio da Polícia Militar. Os investigados foram detidos por volta das 15h.

O homicídio é investigado como uma execução atribuída a integrantes de um suposto “tribunal do crime”, em Parauapebas. Um dos suspeitos foi encontrado em uma oficina no bairro Tropical, em Canaã dos Carajás. Já o segundo investigado foi preso na avenida C, no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas.

Conforme as investigações da PC, um deles teria sido responsável por dirigir o veículo utilizado para transportar a vítima e os demais envolvidos no momento da execução. O outro, por sua vez, também teria participação direta na ação criminosa. Após serem detidos, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e por integrar organização criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, as prisões são resultado de diligências investigativas realizadas desde o dia do crime, com atuação conjunta de diferentes forças de segurança.

As apurações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no homicídio. A corporação informou ainda que as ações fazem parte de um trabalho permanente de enfrentamento ao crime organizado e à atuação de facções criminosas em Parauapebas e em outras cidades do sudeste paraense.

Conforme a PC, os suspeitos devem ser autuados por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em parauapebas

tribunal do crime
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel

O suspeito foi detido pela PC na terça-feira (10)

11.03.26 11h36

INTERVENÇÃO

Duas pessoas morrem em confronto com a Polícia Militar em São Félix do Xingu

A ação teve início na noite de terça-feira (10) e um segundo corpo foi encontrado nesta quarta-feira (11)

11.03.26 10h58

INVESTIGAÇÃO

Dois investigados por assassinato ligado a ‘tribunal do crime’ são presos no sudeste do Pará

Adriel Ribeiro dos Santos foi encontrado morto em cova rasa de Parauapebas após ficar dias desaparecido

11.03.26 9h39

INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na BR-316, em Ananindeua

O sinistro é registrado na manhã desta quarta-feira (11)

11.03.26 8h54

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INCÊNDIO

Incêndio de grandes proporções atinge imóvel na BR-316, em Ananindeua

O sinistro é registrado na manhã desta quarta-feira (11)

11.03.26 8h54

INVESTIGAÇÃO

Dois investigados por assassinato ligado a ‘tribunal do crime’ são presos no sudeste do Pará

Adriel Ribeiro dos Santos foi encontrado morto em cova rasa de Parauapebas após ficar dias desaparecido

11.03.26 9h39

INVESTIGAÇÃO

Corpo encontrado em cova rasa é de jovem vítima de ‘tribunal do crime’ em Parauapebas

A vítima foi localizada na tarde de segunda-feira (9) em uma área de mata de difícil acesso

10.03.26 9h33

PRESO

Suspeito de tentar matar inquilino após briga por desocupação de imóvel é preso em Santa Izabel

O suspeito foi detido pela PC na terça-feira (10)

11.03.26 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda