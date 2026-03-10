Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Corregedoria da PM investiga se suspeito por importunação sexual é policial militar

Homem foi flagrado em atos obscenos na rua contra uma pedestre no Conjunto Tapajós, no último domingo (08)

O Liberal
fonte

Polícia investiga importunação sexual no bairro do Tapanã. (Arquivo/O Liberal)

A corregedoria Polícia Militar (PM) instaurou procedimento para apurar se o homem flagrado em ato obsceno contra uma mulher pedestre no último domingo (08), no conjunto Tapajós, no bairro do Tapanã, seria da corporação.

"A Polícia Militar informa que, até o momento, não há confirmação de que o suspeito do ato seja policial militar. No entanto, a Corregedoria instaurou procedimento para apurar o caso e verificar a identidade do envolvido", informou a Polícia Militar.

No último domingo (8), no Dia Internacional da Mulher, um homem foi flagrado por câmeras de segurança praticando atos obscenos contra uma mulher que caminhava, durante a chuva, na calçada da Rua Bolonha, no Conjunto Tapajós, bairro do Tapanã.

O suspeito chegou em uma motocicleta preta se aproximou da pedestre e passou a se masturbar enquanto a encarava. ​A vítima agiu buscou ajuda entrando em uma residência próxima, momentos depois o agressor fugiu do local.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

bairro do tapanã

importunação sexual
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

IMPORTUNAÇÃO

Corregedoria da PM investiga se suspeito por importunação sexual é policial militar

Homem foi flagrado em atos obscenos na rua contra uma pedestre no Conjunto Tapajós, no último domingo (08)

10.03.26 20h03

VIOLÊNCIA

Idosa é encontrada morta no bairro da Condor, em Belém; suspeita é de feminicídio

Maria do Socorro Guimarães, de 60 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (10)

10.03.26 16h15

POLÍCIA

PC realiza visitas de acompanhamento a mulheres com medidas protetivas na Grande Belém

Ao todo, dez equipes policiais da DAV realizaram visitas na Região Metropolitana de Belém a 20 mulheres que recentemente obtiveram medidas protetivas contra agressores

10.03.26 15h05

INCÊNDIO

Embarcação é destruída por incêndio em porto na zona rural de Bragança

O caso foi registrado na comunidade de Bacuriteua

10.03.26 13h28

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Motociclista morre em colisão com carro de passeio na BR-316, em Ananindeua

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (10/3)

10.03.26 8h16

INVESTIGAÇÃO

Corpo encontrado em cova rasa é de jovem vítima de ‘tribunal do crime’ em Parauapebas

A vítima foi localizada na tarde de segunda-feira (9) em uma área de mata de difícil acesso

10.03.26 9h33

ABSURDO!

Motociclista é flagrado em ato obsceno contra mulher no conjunto Tapajós, em Belém

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que homem, parado em uma moto durante a chuva, começa a se masturbar ao avistar a vítima caminhando pela rua

09.03.26 23h37

VIOLÊNCIA

Idosa é encontrada morta no bairro da Condor, em Belém; suspeita é de feminicídio

Maria do Socorro Guimarães, de 60 anos, foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (10)

10.03.26 16h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda