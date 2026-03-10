Corregedoria da PM investiga se suspeito por importunação sexual é policial militar
Homem foi flagrado em atos obscenos na rua contra uma pedestre no Conjunto Tapajós, no último domingo (08)
A corregedoria Polícia Militar (PM) instaurou procedimento para apurar se o homem flagrado em ato obsceno contra uma mulher pedestre no último domingo (08), no conjunto Tapajós, no bairro do Tapanã, seria da corporação.
"A Polícia Militar informa que, até o momento, não há confirmação de que o suspeito do ato seja policial militar. No entanto, a Corregedoria instaurou procedimento para apurar o caso e verificar a identidade do envolvido", informou a Polícia Militar.
No último domingo (8), no Dia Internacional da Mulher, um homem foi flagrado por câmeras de segurança praticando atos obscenos contra uma mulher que caminhava, durante a chuva, na calçada da Rua Bolonha, no Conjunto Tapajós, bairro do Tapanã.
O suspeito chegou em uma motocicleta preta se aproximou da pedestre e passou a se masturbar enquanto a encarava. A vítima agiu buscou ajuda entrando em uma residência próxima, momentos depois o agressor fugiu do local.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA