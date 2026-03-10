PC realiza visitas de acompanhamento a mulheres com medidas protetivas na Grande Belém

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, a Polícia Civil participou da operação “Visita de Proteção” na segunda-feira (9/3), na Grande Belém. A ação, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (Segup), contou com a atuação da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e teve como foco o acompanhamento de mulheres que solicitaram medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha.

Ao todo, dez equipes policiais da DAV realizaram visitas na Região Metropolitana de Belém a 20 mulheres que recentemente obtiveram medidas protetivas contra agressores. A iniciativa tem como objetivo verificar o cumprimento das determinações judiciais, avaliar a situação de segurança das vítimas e reforçar a rede de proteção.

Durante as diligências, os policiais também orientaram as mulheres sobre os canais institucionais de apoio e sobre os procedimentos que devem ser adotados em caso de descumprimento das medidas protetivas.

A delegada Emanuela Amorim, diretora da DAV, destacou a importância da iniciativa para o acompanhamento das vítimas. “A Operação Visita de Proteção reforça o compromisso da Polícia Civil com o enfrentamento à violência doméstica. Essas visitas permitem acompanhar de perto a situação das mulheres que solicitaram medidas protetivas, garantindo orientação, acolhimento e uma resposta rápida caso haja qualquer descumprimento por parte do agressor”, afirmou.

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Ananindeua também participou da operação, realizando visitas a mulheres assistidas no município. As equipes estiveram nos bairros Icuí-Guajará e Curuçambá, onde conversaram com as vítimas para verificar o cumprimento das medidas protetivas e prestar orientações sobre o andamento dos procedimentos policiais e judiciais.

Em um dos casos, a mulher informou que as medidas protetivas estavam sendo respeitadas pelo agressor. Já em outra situação, a assistida relatou que havia reatado o relacionamento com o investigado, com quem possui um filho em comum, e buscou orientações sobre a possibilidade de revogação das medidas, sendo devidamente orientada pela equipe.

De acordo com a PC, a operação Visita de Proteção integra a estratégia permanente da instituição de monitoramento de casos sensíveis e fortalecimento das políticas de enfrentamento à violência doméstica, reforçando o compromisso institucional com a prevenção, o acolhimento e a proteção das mulheres.