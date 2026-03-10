Idosa é encontrada morta no bairro da Condor, em Belém; suspeita é de feminicídio

Maria do Socorro Guimarães, de 60 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (10), dentro da casa onde morava, na viela Corrêa, próxima à travessa 3 de Maio, entre as passagens Paulo Cícero e 21 de Abril, no bairro da Condor, em Belém. A vítima apresentava ferimentos provocados por golpes de faca no rosto. A principal suspeita da polícia é de que o caso se trate de feminicídio. Familiares da vítima estavam muito abalados no local.

Durante a madrugada, um homem, que ainda não foi identificado, foi visto deixando o local carregando a televisão do imóvel da vítima. À tarde, moradores sentiram falta de Maria e foram até a residência dela. Ao entrarem na casa, acharam o corpo da idosa. Foi quando as polícias Científica, Civil e Militar foram acionadas.

A perícia apontou que a vítima está morta há mais de oito horas, o que levanta a possibilidade de o crime ter sido cometido na madrugada desta terça-feira (10). De acordo com o perito criminal Benedito Leão, a perícia no local do crime aponta que a vítima pode ter sido morta por estrangulamento ou esganadura.

"Durante a perícia foi constatada que ela estava sob a cama, com bastante sangue na toalha. Apresentava uma lesão no rosto, no lado esquerdo, mas essa lesão não era suficiente para ser a 'causa mortis' dela. Estamos trabalhando com a hipótese de asfixia mecânica por sufocamento, estrangulamento ou esganadura. Está mais para esganadura, mas esse é um exame preliminar. Nós só iremos concluir isso com o exame cadavérico que será feito na sede da Augusto Montenegro", informou.

O perito informou que a lesão foi causada por um instrumento em forma de lua. A casa não tinha sinais de arrombamento, o que indica que o assassino tinha acesso à chave do local e pode ser uma pessoa do convívio de Maria Guimarães. No momento, o principal suspeito pelo homicídio é o ex-marido da vítima, mas a investigação ainda será feita pela PC para determinar a motivação da morte e o autor do crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a instituição disse que "uma equipe da Divisão de Homicídios foi encaminhada ao local para o levantamento inicial de informações para a apuração do caso". Até o começo da noite de terça (10/3), ninguém havia sido preso.