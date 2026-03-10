'Guardiões da Infância': operação prende homem suspeito de estupro de vulnerável em Belém

Um homem foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10), em Belém, na operação “Guardiões da Infância”, suspeito de praticar o crime de estupro de vulnerável. Segundo a PC, O caso envolve suspeitas de abuso contra adolescentes no ambiente doméstico, demonstrando a quebra de confiança e a exploração de vulnerabilidade das vítimas.

A prisão ocorreu no momento em que o suspeito chegava ao local de trabalho. Ao mesmo tempo, equipes policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência do investigado. Após as diligências, o homem foi conduzido à unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

O delegado responsável pela investigação, João Castanho, destacou a importância da operação. “A operação ‘Guardiões da Infância’ reafirma o compromisso da Polícia Civil em proteger crianças e adolescentes contra crimes sexuais. Atuamos para garantir que qualquer violação aos direitos dos menores seja investigada e que os responsáveis sejam responsabilizados perante a Justiça”, afirmou.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar crimes dessa natureza. A identidade das vítimas e dos denunciantes é preservada, e o sigilo é garantido. As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181, ou, em casos de emergência, pelo 190.