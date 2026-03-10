Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Embarcação é destruída por incêndio em porto na zona rural de Bragança

O caso foi registrado na comunidade de Bacuriteua

O Liberal
fonte

Embarcação é destruída por incêndio e porto na zona rural de Bragança. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma embarcação que passava por manutenção no trapiche de uma empresa de pesca na localidade do Bacuriteua, zona rural de Bragança, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (9) e exigiu a atuação de equipes do 24º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de pessoas feridas. As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

As primeiras informações apontam que o incêndio pode ter começado durante um serviço de soldagem realizado na embarcação. A suspeita é de que faíscas tenham atingido algum material inflamável, provocando o início das chamas. Segundo informações preliminares, o trabalho de combate às chamas se estendeu por mais de três horas. A atuação dos militares foi dificultada devido às condições de acesso ao local onde a embarcação estava atracada.

Para controlar o fogo, foram empregadas duas viaturas e equipamentos específicos, como exaustores utilizados para reduzir a concentração de fumaça no interior da embarcação. Os bombeiros também utilizaram Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) para garantir a segurança durante a entrada na área interna do barco.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio em embarcação
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

PC realiza visitas de acompanhamento a mulheres com medidas protetivas na Grande Belém

Ao todo, dez equipes policiais da DAV realizaram visitas na Região Metropolitana de Belém a 20 mulheres que recentemente obtiveram medidas protetivas contra agressores

10.03.26 15h05

INCÊNDIO

Embarcação é destruída por incêndio em porto na zona rural de Bragança

O caso foi registrado na comunidade de Bacuriteua

10.03.26 13h28

POLÍCIA

'Guardiões da Infância': operação prende homem suspeito de estupro de vulnerável em Belém

Segundo a Polícia Civil, O caso envolve suspeitas de abuso contra adolescentes no ambiente doméstico, demonstrando a quebra de confiança e a exploração de vulnerabilidade das vítimas

10.03.26 13h26

ACIDENTE

Motociclista morre após colisão com caminhonete em Santarém

O acidente de trânsito ocorreu na manhã desta terça-feira (10)

10.03.26 12h24

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

ACIDENTE

Motociclista morre em colisão com carro de passeio na BR-316, em Ananindeua

O acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (10/3)

10.03.26 8h16

INVESTIGAÇÃO

Corpo encontrado em cova rasa é de jovem vítima de ‘tribunal do crime’ em Parauapebas

A vítima foi localizada na tarde de segunda-feira (9) em uma área de mata de difícil acesso

10.03.26 9h33

ABSURDO!

Motociclista é flagrado em ato obsceno contra mulher no conjunto Tapajós, em Belém

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que homem, parado em uma moto durante a chuva, começa a se masturbar ao avistar a vítima caminhando pela rua

09.03.26 23h37

crime bárbaro

Filho é suspeito de matar o próprio pai e enterrar em cova rasa em Quatipuru

A vítima estava desaparecida desde o último sábado (7)

09.03.26 21h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda