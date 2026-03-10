Embarcação é destruída por incêndio em porto na zona rural de Bragança

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma embarcação que passava por manutenção no trapiche de uma empresa de pesca na localidade do Bacuriteua, zona rural de Bragança, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (9) e exigiu a atuação de equipes do 24º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de pessoas feridas. As causas do incêndio ainda deverão ser apuradas.

As primeiras informações apontam que o incêndio pode ter começado durante um serviço de soldagem realizado na embarcação. A suspeita é de que faíscas tenham atingido algum material inflamável, provocando o início das chamas. Segundo informações preliminares, o trabalho de combate às chamas se estendeu por mais de três horas. A atuação dos militares foi dificultada devido às condições de acesso ao local onde a embarcação estava atracada.

Para controlar o fogo, foram empregadas duas viaturas e equipamentos específicos, como exaustores utilizados para reduzir a concentração de fumaça no interior da embarcação. Os bombeiros também utilizaram Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR) para garantir a segurança durante a entrada na área interna do barco.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.