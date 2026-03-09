Filho é suspeito de matar o próprio pai e enterrar em cova rasa em Quatipuru

Um homem foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (9) no distrito de Boa Vista, no município de Quatipuru, no nordeste do Pará. O principal suspeito do crime é o próprio filho da vítima.

De acordo com as primeiras informações, o pai, identificado como José Natalino, estava desaparecido desde o último sábado (7). O corpo foi localizado nesta segunda, enterrado em uma cova rasa no quintal da residência onde ele morava.

A descoberta ocorreu após um amigo da vítima que mora nas proximidades desconfiar de uma área de areia aparentemente remexida no terreno. O homem, que seria policial, suspeitou da situação e acionou a Polícia Civil.

O vizinho e os policiais mexeram no local indicado e acabaram encontrando o corpo de José Natalino enterrado no quintal da casa.

O suspeito, identificado apenas como Hugo, foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia, ele não confessou o assassinato. No entanto, os investigadores afirmam que há elementos suficientes para que ele seja considerado o principal suspeito do crime.

A motivação do crime não foi divulgada até o momento, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.