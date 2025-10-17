Capa Jornal Amazônia
Pai é preso suspeito de matar homem por achar que ele influenciava seu filho no Pará

O preso foi encaminhado à unidade policial e está em processo de transferência para a Polícia Penal (Seap)

O Liberal
fonte

Pai é preso suspeito de matar homem por achar que ele influenciava seu filho no Pará. (Divulgação/PC)

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã de quarta-feira (15), o agente público J.R.A., suspeito de envolvimento no homicídio qualificado de Isaque Nilton de Carvalho Pereira, ocorrido em 23 de março deste ano, em um posto de combustível em Abaetetuba, no nordeste do estado. A ação faz parte da Operação Ação e Reação, deflagrada pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, com apoio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins (4ª RISP) e da Delegacia de Polícia de Cametá.

De acordo com as investigações, o crime foi premeditado e teve motivação pessoal. O suspeito acreditava que a vítima influenciava negativamente seu filho, o que teria motivado o assassinato.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes da Polícia Civil atuaram simultaneamente nos municípios de Abaetetuba e Cametá. O investigado foi localizado e preso na Feira Municipal de Cametá, por volta das 9h, sem oferecer resistência. Com ele, foram apreendidos uma pistola Taurus calibre .380, dois carregadores, 17 munições intactas, um celular iPhone 13 e documentos diversos.

Paralelamente, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, no Ramal do Castanhal 2, em Abaetetuba, onde localizaram mais munições e documentos. A Polícia informou que a munição encontrada na cena do crime é do mesmo calibre da arma registrada em nome do investigado, e que as descrições de testemunhas sobre o autor dos disparos são compatíveis com o perfil físico e o treinamento tático do suspeito.

O preso foi encaminhado à unidade policial e está em processo de transferência para a Polícia Penal (Seap). As investigações seguem em andamento para completa elucidação dos fatos e responsabilização dos envolvidos.

Palavras-chave

polícia

suspeito de homicídio preso

abaetetuba

nordeste paraense
