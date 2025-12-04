Caso Ana Beatriz: acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Após quase nove horas de sessão, o Tribunal do Júri de Marabá condenou nesta quinta-feira (4) Sara Nunes Ferreira pelo assassinato de Ana Beatriz Saldanha Machado, ocorrido em 7 de janeiro de 2024. A ré recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual.

Do total, 13 anos e 18 dias correspondem exclusivamente ao homicídio. A condenação inclui ainda três meses pela facada desferida contra David Gabriel Barros de Souza, amigo da vítima que tentou impedir a agressão, e seis meses por ter, segundo a acusação, apagado conversas com Ana Beatriz logo após o crime, segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás.

O conselho de sentença, formado por seis mulheres e um homem, reconheceu a culpa de Sara após a análise de provas e depoimentos apresentados durante a sessão no salão do Tribunal do Júri. A definição da pena foi conduzida pela juíza Alessandra Rocha.

Durante o interrogatório, Sara relatou que a desavença entre ela e Ana Beatriz vinha de antigas discussões envolvendo mensagens e acusações de fofoca. Disse que foi ao bar “para discutir, não para matar”, e admitiu ter ingerido álcool e cocaína antes do encontro. Afirmou que, no tumulto, sacou a faca sem perceber o momento em que atingiu a vítima. Negou ter planejado o crime e declarou que se arrepende do ocorrido, dizendo que “gostaria de ter agido de outra forma”.

A acusação ficou a cargo da promotora Cristine Magella, do Ministério Público, acompanhada pelos assistentes de acusação, os advogados Diego Freires e Kevin Damaceno. A defesa foi representada pelos advogados Arnaldo Ramos e Diego Souza.

Relembre o caso

O crime aconteceu na madrugada de 7 de janeiro de 2024, em um bar na rua Fortunato Simplício Costa, no bairro Novo Horizonte. De acordo com as investigações, Sara foi ao local para tirar satisfações após uma discussão via Instagram, motivada por conflitos no ambiente de trabalho e supostas mensagens enviadas por Ana Beatriz ao namorado da ré.

Ao chegar ao bar, as duas iniciaram uma luta corporal. Segundo a polícia, Sara sacou uma faca e desferiu quatro golpes no tórax e abdômen da vítima. Ana Beatriz foi socorrida, mas morreu a caminho do Hospital Municipal de Marabá.

Logo após o crime, Sara se apresentou na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil com a faca usada na agressão e foi autuada em flagrante. Em 9 de janeiro, teve o pedido de liberdade negado e permanece custodiada no Centro de Triagem Feminino de Marabá desde então. Com a condenação, Sara Nunes Ferreira segue presa para cumprir a pena imposta pelo Tribunal do Júri.