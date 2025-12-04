Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Caso Ana Beatriz: acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem

Sara Nunes Ferreira recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual

O Liberal
fonte

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem. (Foto: Evangelista Rocha/ Correio de Carajás)

Após quase nove horas de sessão, o Tribunal do Júri de Marabá condenou nesta quinta-feira (4) Sara Nunes Ferreira pelo assassinato de Ana Beatriz Saldanha Machado, ocorrido em 7 de janeiro de 2024. A ré recebeu 13 anos, nove meses e 18 dias de prisão, resultado da soma das penas por homicídio qualificado por motivo fútil, lesão corporal e fraude processual.

Do total, 13 anos e 18 dias correspondem exclusivamente ao homicídio. A condenação inclui ainda três meses pela facada desferida contra David Gabriel Barros de Souza, amigo da vítima que tentou impedir a agressão, e seis meses por ter, segundo a acusação, apagado conversas com Ana Beatriz logo após o crime, segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás.

O conselho de sentença, formado por seis mulheres e um homem, reconheceu a culpa de Sara após a análise de provas e depoimentos apresentados durante a sessão no salão do Tribunal do Júri. A definição da pena foi conduzida pela juíza Alessandra Rocha.

Durante o interrogatório, Sara relatou que a desavença entre ela e Ana Beatriz vinha de antigas discussões envolvendo mensagens e acusações de fofoca. Disse que foi ao bar “para discutir, não para matar”, e admitiu ter ingerido álcool e cocaína antes do encontro. Afirmou que, no tumulto, sacou a faca sem perceber o momento em que atingiu a vítima. Negou ter planejado o crime e declarou que se arrepende do ocorrido, dizendo que “gostaria de ter agido de outra forma”.

A acusação ficou a cargo da promotora Cristine Magella, do Ministério Público, acompanhada pelos assistentes de acusação, os advogados Diego Freires e Kevin Damaceno. A defesa foi representada pelos advogados Arnaldo Ramos e Diego Souza.

Relembre o caso

O crime aconteceu na madrugada de 7 de janeiro de 2024, em um bar na rua Fortunato Simplício Costa, no bairro Novo Horizonte. De acordo com as investigações, Sara foi ao local para tirar satisfações após uma discussão via Instagram, motivada por conflitos no ambiente de trabalho e supostas mensagens enviadas por Ana Beatriz ao namorado da ré.

Ao chegar ao bar, as duas iniciaram uma luta corporal. Segundo a polícia, Sara sacou uma faca e desferiu quatro golpes no tórax e abdômen da vítima. Ana Beatriz foi socorrida, mas morreu a caminho do Hospital Municipal de Marabá.

Logo após o crime, Sara se apresentou na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil com a faca usada na agressão e foi autuada em flagrante. Em 9 de janeiro, teve o pedido de liberdade negado e permanece custodiada no Centro de Triagem Feminino de Marabá desde então. Com a condenação, Sara Nunes Ferreira segue presa para cumprir a pena imposta pelo Tribunal do Júri.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Caso Ana Beatriz: Acusada é condenada a mais de 13 anos pelo assassinato da jovem
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Investigação

Caso Ruthetty: O que se sabe sobre a morte da rainha do tecnomelody e a investigação por feminicídio

A família pede celeridade à Polícia Civil para que o caso seja rapidamente esclarecido e o autor do crime identificado

05.12.25 11h50

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de administrar loja que vendia celulares roubados e furtados é preso em Belém

O suspeito foi alvo de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão

05.12.25 11h12

ACIDENTE

Condutores ficam gravemente feridos após colisão entre motocicletas em Belém

O acidente de trânsito ocorreu no bairro do Marco, na manhã desta sexta-feira (5)

05.12.25 10h09

PRESO

Suspeito de tentar matar o enteado com golpes de terçado é preso em Muaná

O investigado foi detido na quinta-feira (4), no Marajó

05.12.25 9h04

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

SUSTO!

Família é resgatada após naufrágio de embarcação no rio Xingu; cachorro também foi salvo

Não há informações, até o momento, sobre as causas do naufrágio

04.12.25 23h38

INVESTIGAÇÃO

Restos mortais de mulher são encontrados em terreno em Santo Antônio do Tauá

O caso estava em investigação desde setembro, quando familiares registraram o desaparecimento da vítima na delegacia da cidade

04.12.25 20h37

ACIDENTE

Condutores ficam gravemente feridos após colisão entre motocicletas em Belém

O acidente de trânsito ocorreu no bairro do Marco, na manhã desta sexta-feira (5)

05.12.25 10h09

HOMICÍDIO

Homem é morto com mais de dez tiros em praça no bairro do Barreiro, em Belém

O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (4)

04.12.25 17h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda