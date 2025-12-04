Pai tenta matar filha e a arrasta pelo asfalto; entenda o caso

Um homem tentou matar a própria filha e a arrastou pelo asfalto, no Rio de Janeiro (RJ). Mais de um ano após o crime, nessa quarta-feira (3), ele foi preso na Barra da Tijuca. Valdemar Ferraz Rosendo foi localizado por agentes do 50ª Delegacia Policial (DP), de Itaguaí.

Valdemar Ferraz Rosendo, preso por arrastar a filha no asfalto (Reprodução)

No dia 17 de outubro de 2024, ele discutiu com a ex-companheira e a filha, de 32 anos, o procurou para conversar. Valdemar estava dentro do carro quando a mulher se aproximou. Quando ela tocou na maçaneta do veículo, o pai acelerou e a arrastou.

A mulher escapou quando a maçaneta quebrou e Valdemar fugiu sem prestar socorro. Ela procurou uma delegacia para denunciar o caso. Ao saber disso, o homem se escondeu na comunidade do Bateau Mouche, na Zona Sudoeste da capital fluminense.

Um inquérito foi instaurado pelo delegado titular da 50ª DP, Rodrigo Bichara Moreira, para a apuração do caso. O delegado determinou a prisão preventiva do suspeito, deferida pela Justiça. Após semanas de monitoramento, agentes localizaram Valdemar em um campeonato de futebol amador na Barra da Tijuca, onde foi preso.