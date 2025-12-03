Recém-casada é arrastada por correnteza e morre afogada durante ensaio fotográfico de casamento

Uma sessão de fotos pós-casamento que terminou em tragédia em 2012 no Canadá voltou a viralizar nos últimos dias. Maria Pantazopoulos, de 30 anos, morreu afogada ao ser arrastada pela correnteza enquanto participava de um ensaio conhecido como “Trash the Dress”, tendência em que noivas posam com o vestido em cenários inusitados — muitas vezes envolvendo água, lama ou locais degradados.

Maria havia se casado em 9 de junho de 2012 com Billy, seu namorado de infância. Dias depois, decidiu registrar fotos especiais após a cerimônia. Para isso, contratou o fotógrafo Louis Pagakis e escolheu o rio Ouareau, próximo a uma área de cataratas em Montreal.

A ideia, segundo o fotógrafo, era fazer imagens impactantes sem a presença de curiosos. Tudo seguia normalmente até que Maria quis entrar na água para ser fotografada nadando.

VEJA MAIS

Vestido ficou pesado e noiva não conseguiu voltar

O vestido de noiva, já naturalmente pesado, ficou ainda mais difícil de manejar ao se encharcar. Maria começou a ter dificuldade para nadar e entrou em desespero.

De acordo com Pagakis, suas últimas palavras foram: “Não consigo mais. É muito pesado.”

O fotógrafo tentou ajudar, mas não conseguiu mantê-la na superfície. A correnteza levou a noiva, que desapareceu nas águas. O corpo de Maria foi encontrado horas depois por equipes de mergulho.

Família pede mais segurança

A família divulgou um comunicado dizendo que Maria jamais colocaria sua vida em risco e confiava plenamente no trabalho do fotógrafo.

Os parentes pediram às autoridades reforço na segurança da região para evitar novas tragédias.

Casos semelhantes preocupam especialistas

Esse não é o único acidente envolvendo o ensaio “Trash the Dress”. Anos depois deste caso, em 2015, a recém-casada Amy Zuno também passou por um susto ao pular de um barco para fazer fotos na água. O vestido impediu que ela voltasse à superfície, e outras pessoas precisaram pular para resgatá-la.

Amy conseguiu sobreviver e posteriormente afirmou não se arrepender do momento, apesar do perigo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)