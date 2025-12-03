Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Recém-casada é arrastada por correnteza e morre afogada durante ensaio fotográfico de casamento

Mulher morreu em um ensaio fotográfico conhecido como “Trash the Dress”, dias após se casar com o namorado de infância

Riulen Ropan
fonte

O fotógrafo tentou ajudar, mas não conseguiu mantê-la na superfície. (Foto: Ilustrativa / Freepik)

Uma sessão de fotos pós-casamento que terminou em tragédia em 2012 no Canadá voltou a viralizar nos últimos diasMaria Pantazopoulos, de 30 anos, morreu afogada ao ser arrastada pela correnteza enquanto participava de um ensaio conhecido como “Trash the Dress”, tendência em que noivas posam com o vestido em cenários inusitados — muitas vezes envolvendo água, lama ou locais degradados.

Maria havia se casado em 9 de junho de 2012 com Billy, seu namorado de infância. Dias depois, decidiu registrar fotos especiais após a cerimônia. Para isso, contratou o fotógrafo Louis Pagakis e escolheu o rio Ouareau, próximo a uma área de cataratas em Montreal.

A ideia, segundo o fotógrafo, era fazer imagens impactantes sem a presença de curiosos. Tudo seguia normalmente até que Maria quis entrar na água para ser fotografada nadando.

VEJA MAIS

image Criança de 10 anos é identificada como a vítima esmagada em acidente na BR-316, em Ananindeua
O menino estava na motocicleta envolvida na colisão com o caminhão nesta quarta-feira (3)

image Brasileiro morre após ser atingido por raio durante trilha
Ele viajava com a família e um casal de amigos quando a tragédia ocorreu

image VÍDEO: Mulher passeia vestida de noiva em frente a cemitério durante noite e intriga web
Identidade da mulher ainda é um mistério. Registro repercutiu nas redes sociais durante a semana

Vestido ficou pesado e noiva não conseguiu voltar

O vestido de noiva, já naturalmente pesado, ficou ainda mais difícil de manejar ao se encharcar. Maria começou a ter dificuldade para nadar e entrou em desespero.

De acordo com Pagakis, suas últimas palavras foram: “Não consigo mais. É muito pesado.”

O fotógrafo tentou ajudar, mas não conseguiu mantê-la na superfície. A correnteza levou a noiva, que desapareceu nas águas. O corpo de Maria foi encontrado horas depois por equipes de mergulho.

Família pede mais segurança

A família divulgou um comunicado dizendo que Maria jamais colocaria sua vida em risco e confiava plenamente no trabalho do fotógrafo.

Os parentes pediram às autoridades reforço na segurança da região para evitar novas tragédias.

Casos semelhantes preocupam especialistas

Esse não é o único acidente envolvendo o ensaio “Trash the Dress”. Anos depois deste caso, em 2015, a recém-casada Amy Zuno também passou por um susto ao pular de um barco para fazer fotos na água. O vestido impediu que ela voltasse à superfície, e outras pessoas precisaram pular para resgatá-la.

Amy conseguiu sobreviver e posteriormente afirmou não se arrepender do momento, apesar do perigo.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Noiva morre em ensaio fotográfico

Trash the Dress

Tragédia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Putin classifica conversas com EUA sobre Ucrânia como 'úteis', mas ressalta 'trabalho difícil'

Os comentários do líder russo vêm enquanto o enviado especial da Casa Branca se prepara para se encontrar com o principal negociador da Ucrânia

04.12.25 8h47

Crise na Venezuela

Joesley Batista viajou para a Venezuela para pedir renúncia de Maduro, diz agência de notícias

De acordo com a Bloomberg, o brasileiro se reuniu com Maduro no último dia 23 de novembro

04.12.25 8h33

mundo

Israel identifica restos mortais do penúltimo refém em Gaza

Rinthalak tinha 43 anos quando faleceu. Seu corpo já foi repatriado para o sepultamento

04.12.25 8h08

Companhias aéreas do Panamá suspendem voos para a Venezuela

04.12.25 7h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

Eleições na Namíbia

Adolf Hitler vence as eleições na Namíbia; entenda a relação com o líder nazista

Político vence pela quinta vez consecutiva para o cargo de conselho regional

28.11.25 14h31

MUNDO

Influenciador morre aos 30 anos após fazer 'maratona de fast food'; entenda o caso

Homem planejava ganhar cerca de 25kg para emagrecer tudo com seu programa de treinos

27.11.25 9h00

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

TENSÃO

Trump deu ultimato para Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal

A ligação foi vista como o último esforço de evitar um confronto direto.

01.12.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda