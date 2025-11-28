Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Brasileiro morre após ser atingido por raio durante trilha

Ele viajava com a família e um casal de amigos quando a tragédia ocorreu

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Freepik)

O engenheiro brasileiro Yuri Pereira Botelho, de 36 anos, faleceu após ser atingido por um raio enquanto realizava uma trilha de bicicleta. Nascido no Espírito Santo, Yuri morava há alguns anos nos Estados Unidos e estava de folga do trabalho. Ele viajava pelo Peru acompanhado da esposa, do filho de um ano e de um casal de amigos.

No momento do acidente, apenas Yuri, um amigo e um guia faziam a trilha quando uma tempestade atingiu a região de Cuzco. O raio atingiu diretamente o engenheiro, o amigo dele ficou ferido, mas sobreviveu ao acidente, que ocorreu no final de tarde da quarta-feira (26/11).

Yuri Botelho era filho do ex-vereador Chiquinho Botelho, de São Mateus (ES). O corpo dele será cremado em Lima, capital peruana, e as cinzas levadas para Mineápolis, no estado americano de Minnesota, onde morava com a família.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

