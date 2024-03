Homem morre ao ser atingido por raio em praia

Um homem morreu após ser atingido por um raio no pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (22). Agentes do 25° Batalhão, do Corpo de Bombeiros Militar, foi acionado para atender a ocorrência por volta de 9h50. No local, policiais militares encontraram o corpo da vítima e isolaram a área.

Segundo moradores da região, o homem trabalhava como ambulante e estava retirando o material de trabalho da praia quando foi atingido pelo raio. Segundo a Inter TV, outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital.

Por meio de nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo informou que a cidade está em estágio de atenção por conta do temporal, com os passeios turísticos suspensos no município, como buggy, quadriciclo, jardineira e barcos.

"Por orientação da Defesa Civil, todas as praias, lagoas e trilhas estão interditadas, pois há risco de descargas elétricas, ressaca e outros acidentes", diz ainda nota. Nas redes sociais, moradores relataram problemas de falta de luz nos bairros de Novo Arraial, Sabiá e Caiçara, Monte Alto, Macedônia.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLIberal.com Rayanne Bulhões)

