Paciente é obrigada a ficar nua durante raio-x e técnico é preso

Um técnico de radiologia, identificado como Felipe André de Araújo Reis, foi preso em flagrante por policiais civis da 35ª DP de Campo Grande na noite desta terça-feira (19) por importunação sexual dentro de uma unidade de saúde do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Felipe obrigou uma jovem de 18 anos a ficar sem blusa durante a realização de um raio-X na noite de segunda-feira (18).

O pai da vítima, que também é técnico de radiologia, desconfiou da conduta do profissional e, após a filha fazer o exame, verificou que a prática era inadequada, pois não foi fornecido nenhum material para que ela se cobrisse após retirar a blusa. Ainda na unidade de saúde, a família fez uma queixa formal com a supervisão do plantão. Horas depois, a polícia localizou o acusado dentro da mesma unidade hospitalar.

VEJA MAIS

O crime de importunação sexual, previsto no Código Penal Brasileiro, configura-se quando alguém pratica "ato libidinoso sem a devida anuência da vítima". A pena para este crime pode variar de 1 a 5 anos de prisão, além de multa. Agora, o técnico será encaminhado para o sistema prisional.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)