Falso massagista é preso por importunação sexual após passar as mãos nas partes íntimas de mulheres

Um homem de 44 anos foi preso preventivamente em Peruíbe, no litoral de São Paulo, sob a acusação de importunação sexual contra funcionárias de lojas locais. O suspeito fingia ser massagista e, na prática, cometia abusos ao tocar nas partes íntimas de mulheres.

Segundo informações do g1, o suspeito entrava nos estabelecimentos como se estivesse escolhendo seus alvos. Vídeos de câmeras de segurança mostram o homem passando em frente a estabelecimentos, no bairro Balneário Stella Maris, várias vezes. Em uma das cenas, ele para em frente a um dos comércios e entra para fazer mais uma vítima.

De acordo com a reportagem, cerca de quatro boletins de ocorrência por importunação sexual foram registrados contra o suspeito. Nas abordagens, o homem se apresentava como massagista e, durante as conversas, afirmava que abriria uma clínica de fisioterapia e massagem. Ele perguntava se as vítimas sentiam alguma dor no corpo, usando isso como pretexto para cometer os assédios.

As ações do suspeito foram identificadas e localizadas pelos policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG), que efetuaram a prisão do criminoso. Ele foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) divulgou uma nota informando sobre a detenção.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com