Jovem morre após ser atingido por raio enquanto fazia farinha descalço

Um jovem de 17 anos morreu na tarde desta segunda-feira (18) após ser atingido por um raio enquanto fazia farinha em uma chácara na zona rural de Aragominas, Tocantins. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava descalço em chão úmido no momento do acidente.

O jovem estava na chácara com a família, localizada no povoado Reunidas. A mãe da vítima relatou que ela, o pai e os irmãos do jovem estavam fazendo farinha em uma pequena casa coberta, mas sem paredes. O tempo estava nublado, mas sem chuva. De repente, um raio caiu a cerca de 10 metros do local, atingindo a antena de internet e a rede elétrica da casa principal.

A família disse que todos sentiram dormência nas pernas. O caso mais grave foi o do jovem, que estava em pé segurando um saco para colocar massa de mandioca. Ele caiu no chão desacordado, não respondia a estímulos e não apresentava sinais vitais aparentes.

O pai do jovem prestou socorro, levando-o ao posto de saúde em um veículo particular. Os profissionais de saúde tentaram reanimá-lo, mas ele não apresentou sinais de vida, e o óbito foi constatado pelo médico plantonista.

A família solicitou apoio dos militares para chegar a Muricilândia, onde poderiam providenciar a retirada do corpo e realizar o velório. A equipe policial atendeu ao pedido, levando a mãe da vítima e seus três filhos até o município. O caso foi comunicado à Polícia Civil de Araguaína e ao Instituto Médico Legal (IML), que deslocou uma equipe para recolher o corpo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)