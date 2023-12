Adolescente morre atingido por raio ao brincar na chuva, em Barcarena

Um adolescente de 16 anos, chamado Keyson William da Costa, morreu após ser atingido por um raio, na última terça-feira (5), no município de Barcarena. Conforme as informações iniciais, o jovem seria morador da Ilha Trambioca e estaria brincando na chuva, por volta de 19 horas, no momento em que sofreu a descarga elétrica.

A forte chuva registrada no município de Barcarena derrubou árvores e também gerou transtornos à população do município, devido a intensidade dos ventos. O adolescente teria saído da casa dos avós para se divertir em um banho durante o forte temporal. Conforme moradores da área, relampejava muito e um dos raios teria atingido uma árvore próxima ao local onde o jovem estava. Keyson teria sido atingido pela descarga elétrica.

Familiares do adolescente tentaram socorrê-lo e o levaram para o Hospital Wandick Gutierrez, mas Keyson teria morrido antes de dar entrada na unidade devido a uma parada cardiorrespiratória. Não há informações concretas se o adolescente estaria sozinho ou acompanhado no momento em que brincava na chuva.