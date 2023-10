Terceiro menino atingido por raio em Santana do Araguaia morre após 15 dias internado

Após ficar 15 dias internado, Vitor Augusto Souza da Silva, de 14 anos, terceiro menino que havia sido atingido por um raio em um campo de futebol de Santana do Araguaia, no sul do Pará, morreu na manhã da última quinta-feira (26). A informação foi divulgada pelas redes sociais da Prefeitura Municipal.

A causa da morte de Vitor não foi informada pelos familiares ou pela nota da prefeitura. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, que fica distante cerca de 180 km de Santana do Araguaia. Segundo informações da prefeitura, o adolescente não teria resistido aos ferimentos causados pela descarga elétrica sofrida ao ser atingido.

Por meio de postagem no Instagram, a Prefeitura de Santana do Araguaia lamentou a morte de Vítor e declarou estar “consternada” diante da fatalidade, além de ter prestado solidariedades aos familiares.

(Imagem: Instagram Prefeitura de Santana do Araguaia)

Relembre o caso

O acidente ocorreu durante uma forte chuva, no dia 10 de outubro. Na ocasião, Pietro Nery, de 9 anos, e João Emanuel, de 10 anos, foram atingidos pelo raio e morreram na hora. Outras cinco crianças ficaram feridas. Vítor Augusto Souza da Silva (14) e outro menino foram resgatados e transferidos para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, por apresentarem um quadro considerado grave.

Todas as crianças vítimas do acidente eram alunos de futebol da Associação Atlética Albatroz. Eles estavam no campo quando uma forte chuva começou a cair durante a tarde, na véspera do Dia das Crianças. Na tentativa de se proteger do temporal, os meninos teriam corrido para baixo de uma árvore para se abrigar, quando um raio caiu e atingiu a todos. A Prefeitura de Santana do Araguaia lamentou o ocorrido e decretou luto oficial de três dias.