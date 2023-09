Antes de tempestade, raio mata duas pessoas em praia; vídeo

Um raio causou a morte de duas pessoas em uma praia. O caso aconteceu no estado de Michoacán, no México, na última sexta-feira (15). O incidente foi capturado em vídeo e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com relatos da imprensa local, a filmagem foi feita por um turista que testemunhou a tragédia. As vítimas foram identificadas como Elvia de Jesús, uma turista de 33 anos, e Félix, um vendedor de artesanato. José María Valencia, prefeito de Aquila, confirmou a identidade das vítimas e expressou as condolências.

VEJA MAIS

Equipes de emergência chegaram ao local para prestar socorro às vítimas, mas infelizmente Elvia de Jesús já estava sem vida. Félix foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma terceira pessoa também sofreu ferimentos, porém, foi liberada após receber atendimento médico. Peritos e agentes da Procuradoria Geral de Michoacán foram enviados ao local onde o raio atingiu as vítimas para coletar depoimentos e conduzir uma investigação sobre o incidente.

Assista ao vídeo (cenas fortes):