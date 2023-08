Incêndio na fábrica em Icoaraci pôde ser visto da Estação das Docas

Até às 21h, deste sábado (12), a empresa na avenida Arthur Bernardes, que sofreu o incêndio a partir de um tanque de combustível, não havia acionado a Defesa Civil do município de Belém. A redação Integrada aguarda retorno tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros do Estado, procurando saber sobre medidas de prevenção no local. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros do Estado atuou no combate ao incêndio, na tarde deste sábado, com a utilização de quatro viaturas de combate, além de uma de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros foram enviadas para a operação.

A informação sobre o não acionamento da Defesa Civil, órgão municipal que atua na redução de riscos e danos em caso de desastres, é da prefeitura de Belém, que informa que o incêndio iniciado em um tanque de combustível, gerou uma espessa nuvem de fumaça que pôde ser vista na Estação das Docas, em Belém, a quase vinte quilômetros do local.

A PMB também informa que a Agência Distrital de Icoaraci não foi acionada. “Os bombeiros constataram que o tanque em que ocorreu a explosão estava isolado, o que não levou riscos para os imóveis vizinhos e também não prejudicou o trânsito no local”, diz o texto da prefeitura municipal de Belém, que reitera que os órgãos municipais estão à disposição da firma que sofreu o incêndio.

A fábrica, na avenida Arthur Bernardes, foi interditada pelos bombeiros, com apoio da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada pelo Centro Integrado de Operações (Ciop).