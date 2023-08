Incêndio que atingiu empresa na rodovia Arthur Bernardes é controlado

O incêndio de grandes proporções que atingiu uma empresa na rodovia Arthur Bernardes, no distrito de Icoaraci, em Belém, na tarde deste sábado (12), já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O sinistro começou por volta das 16h30 e se estendeu até às 19h. Foram quase 3h de combate às chamas que provocaram uma grande cortina de fumaça, a​ qual poderia ser vista de vários bairros da capital paraense. Ninguém ficou ferido. Não há confirmação sobre as causas do incêndio, mas a suspeita é de que o fogo tenha começado em um tanque de combustível localizado dentro da empresa.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará atuou na ocorrência com quatro caminhões-tanque de combate a incêndios, além de viaturas de resgate e salvamento.