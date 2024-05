Grupo de carro mata a facadas e pauladas homem que estava saindo de motel, em Belém

Quatro ocupantes de um carro branco mataram um homem que havia acabado de sair de um motel, no bairro da Sacramenta, em Belém, nesta quarta-feira (1º). A vítima, que saiu andando do estabelecimento acompanhada de uma mulher, foi abordada na calçada da via e assassinada com golpes de facadas e pauladas. Não há informações se a mulher que estava com o homem também foi ferida.

Inicialmente as autoridades policiais acreditavam que três homens encapuzados haviam invadido o motel para cometer o crime. No entanto, após apurações com os funcionários do estabelecimento e outras pessoas que passavam pela via, os agentes comprovaram que o crime ocorreu fora do estabelecimento. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo analisadas, pois registraram toda a ação dos ocupantes do carro no momento do ataque ao homem.

A Polícia Militar informou que tudo ocorreu por volta de 5h35 da manhã. Pelas imagens das câmeras é possível ver que o homem, que vestia camisa preta e bermuda jeans, sai do motel com uma mulher. Ela caminha na frente dele e atravessa a pista. O homem fica parado no sinal, momento em que o carro branco chega e as pessoas que estavam dentro abordam a vítima. Eles conversam por alguns segundos e, logo depois, o homem corre. Ao menos três ocupantes do carro o perseguem. A PM confirmou que a vítima foi agredida com pedaços de madeira e esfaqueada. O homem morreu na calçada, no outro lado do motel.

Conforme o Centro Integrado de Operações (Ciop), os autores do crime deixaram o corpo da vítima jogado e fugiram em um veículo Renault Sandero, de cor branca. A Polícia Científica do Pará foi acionada para realizar a perícia e a remoção do corpo. Equipes da PM também estiveram no local para dar apoio da situação. Até o momento, o homem que morreu ainda não foi identificado. Também não há informações sobre o paradeiro dos executores ou a motivação para o crime.

A Polícia Civil informou, em nota, que o crime ocorreu na avenida Pedro Alvares Cabral, em frente a uma pousada. A vítima ainda não foi identificada. Equipes da Seccional da Sacramenta investigam o caso.