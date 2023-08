Incêndio em empresa na rodovia Arthur Bernardes assusta população

Um incêndio na rodovia Arthur Bernardes, em Icoaraci, foi registrado na tarde deste sábado (12) em Belém. O Corpo de Bombeiros está com várias viaturas no local. A suspeita é que dois tanques com óleo diesel da empresa AP Marine LTDA explodiram na avenida Arthur Bernardes.

Muitos curiosos se aglomeram em frente a empresa que pega fogo. A fumaça preta e grossa está assustando os moradores, que começaram a publicar vídeos e fotos nas redes sociais. A reportagem de OLIBERAL.COM tenta obter mais informações.

A empresa AP Marine LTDA trabalhar com reciclagem de resíduo oleoso. No site, a empresa informa que realiza a "comercialização, remoção, transporte e reciclagem de resíduos oleosos". Além de "coletas de resíduos oleosos em navios fundeados ou atracados em portos brasileiros, resíduos oleosos em indústrias e limpeza de tanques de combustíveis utilizando ferry-boats, balsas ou conjuntos moto-bomba próprios".

Veja vídeos e fotos do incêndio:

Incêndio Arthur Bernardes Fumaça já pode ser vista de longe em Belém, chegando ao bairro do Bengui. (Uchoa Silva / Especial para O Liberal)