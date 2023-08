Médicos retiram fragmento de mina que estava dentro do corpo de soldado

Uma equipe médica conseguiu retirar um fragmento de mina terrestre que estava dentro do corpo de um soldado ucraniano, linha de frente da guerra contra a Rússia. O militar passa bem e segue se recuperando. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

Segundo o Comando das Forças Médicas das Forças Armadas da Ucrânia, o homem foi resgatado e levado ao hospital. Durante avaliação, os profissionais notaram objeto estranho no corpo do militar. Após exames de raio-x os médicos tiveram certeza do tamanho do desafio, já que se tratava de uma haste de mina terrestre.

Diante dessa situação delicada, uma equipe de especialistas altamente treinados foi mobilizada para avaliar a viabilidade da remoção do fragmento. Após cuidadosa análise, a decisão foi tomada: a mina seria retirada cirurgicamente. “Durante um exame mais aprofundado [feito] por médicos de um dos hospitais da linha de frente, um objeto estranho foi encontrado no corpo de uma pessoa ferida, cujos contornos lembravam uma haste de mina”, publicou o Comando das Forças Médicas das Forças Armadas da Ucrânia no Facebook.

Cirurgiões retiraram o fragmento em uma operação bem-sucedida. “Agora, o paciente se encontra estável e passa bem. Especialistas das Forças Médicas preparam o soldado para ser levado a outro hospital e iniciar a reabilitação”, completou o post.