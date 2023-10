Dois meninos morrem após serem atingidos por raio em Santana do Araguaia

Dois meninos de 10 e 9 anos, atletas da Associação Atlética Albatroz de futebol, morreram após serem atingidos por um raio, na tarde desta terça-feira (10), no município de Santana do Araguaia, no sudeste do Pará. Segundo a revista Folha do Araguaia, outras seis crianças estavam junto das vítimas e ficaram feridas. A prefeitura do município decretou luto de três dias.

Ao que tudo indica, uma chuva atingiu a cidade quando a tragédia aconteceu. As oito crianças estavam em uma área de campo da região quando os dois garotos morreram na hora.

Outros dois meninos foram transferidos para o Hospital Regional de Redenção. Em Santana do Araguaia, quatro crianças estão em observação. O estado de saúde de todos os feridos não foi divulgado.

A prefeitura da cidade lamentou o ocorrido e se solidarizou com os pais, amigos e familiares das vítimas. “A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, ainda consternada com os últimos acontecimentos que vitimaram duas crianças na tarde desta terça-feira (10), vem a público lamentar e se solidarizar com pais, amigos e familiares dos nossos pequeninhos e, ao mesmo tempo, decretar luto oficial por três dias em todo município”, diz o comunicado.