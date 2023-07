Raio cai duas vezes no mesmo lugar e atinge socorristas de vítimas na Suíça

O caso aconteceu na sexta-feira (21). Um piloto de helicóptero e um policial em missão para socorrer duas vítimas de um raio acabaram atingidos também. A situação ocorreu na região suíça do Cantão de Friburgo.

De início, um homem de 51 anos e um adolescente de 16 anos foram atingidos por um raio no início da manhã enquanto trabalhavam no campo. O homem mais velho teve ferimentos mais graves, mas ambos precisaram ser levados ao hospital.

Antes do resgate, porém, os socorristas foram atingidos por um raio no mesmo lugar. O piloto e o policial, por outro lado, não ficaram feridos e foram atendidos no local por uma ambulância. As informações são do jornal The Guardian.

Uma mulher de 27 anos já havia ficado gravemente ferida após ser atingida na mesma região por outro raio. A informação é da Swiss Telegraphic Agency, agência de imprensa nacional da Suíça.

Veja o que se pode fazer para evitar ser alcançado por raios

Se você estiver em uma área sem abrigo próximo durante uma tempestade e sentir os pelos arrepiados (sinal da proximidade de um raio), ajoelhe-se e curve-se para frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles;

Se estiver sem abrigo na tempestade, evite segurar e mantenha distância de objetos metálicos e/ou longos, como varas de pescar, tacos de golfe, enxadas e tripés;

Durante a tempestade, mantenha distância de árvores (especialmente as isoladas), cercas de arame e varais metálicos. Saiba que pequenas construções como tendas, barracos e celeiros não oferecem proteção;

O ideal é não sair de casa durante tempestades, mas, se estiver na rua, procure abrigo em: carros, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis (mas evite ficar encostado na lataria); moradias ou prédios (de preferência que possuam proteção contra raios); abrigos subterrâneos (como metrôs ou túneis); grandes construções com estruturas metálicas; barcos ou navios metálicos fechados; desfiladeiros ou vales;

Caso esteja em algum local protegido, evite usar o telefone com fio ou o celular ligado ao carregador, assim como tocar em equipamentos elétricos ligados à tomada, já que as redes elétricas podem ser atingidas. Evite também ficar ao lado de portas, canos ou janelas metálicas (esses objetos têm maior condutividade elétrica).