Queda de raio mata uma pessoa e deixa outras sete feridas em praias do litoral de São Paulo

Uma pessoa morreu e outras sete ficaram feridas após serem atingidas por raios no município de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, na tarde deste sábado (20). Apesar dos alertas das autoridades, as praias estavam lotadas neste fim de semana, informou a CNN Brasil.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimos da região, um raio atingiu quatro pessoas na praia do Caiçara. Uma das vítimas, uma idosa de 60 anos, entrou em parada cardíaca e precisou receber atendimento de guarda vidas ainda na areia. Ela foi encaminhada a um pronto-socorro com uma possível lesão cerebral, mas não resistiu.

Das outras três vítimas na praia do Caiçara, um adolescente de 15 anos e dois adultos, de 31 e 38 anos, foram levadas ao pronto socorro central e seguem internados e estáveis. Todos eram turistas do município de Francisco Morato (SP).

O Corpo de Bombeiros informou ainda outros casos de atendimentos por raio: o Samu socorreu duas vítimas, enquanto o 6º Grupamento de Praia Grande conduziu mais duas. Ainda não existem informações sobre a relação dessas outras quatro vítimas com a queda do raio na praia do Caiçara.

O litoral paulista está em alerta para as tempestades desde a tarde de sexta-feira (19), segundo a Defesa Civil do estado. É esperado um acumulado de 180mm de chuva durante todo o fim de semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de perigo para tempestades que devem atingir o interior, capital e o litoral de São Paulo. Fortes rajadas de vento também podem ocorrer até pelo menos este domingo (21).