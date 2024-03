Piloto de companhia aérea registra 'raio azul' raro; vídeo

Um piloto de uma companhia aérea argentina capturou em vídeo um dos fenômenos atmosféricos mais incomuns e difíceis de se observar: o chamado "jato azul" ou blue jet, um raio luminoso que se projeta das nuvens em direção ao espaço.

Os blue jets fazem parte do grupo de fenômenos conhecidos como transientes, caracterizados por sua brevidade e raridade de observação. Esses feixes de luz, que duram apenas milissegundos, são mais frequentemente avistados por aeronaves em grandes altitudes ou por astronautas no espaço. O vídeo que registra esse fenômeno foi compartilhado recentemente em uma rede social, gerando grande repercussão. Veja!





O que são os jatos azuis?

Os jatos azuis são descargas elétricas que emergem do topo das nuvens de uma tempestade e se estendem por até 50 quilômetros na estratosfera. Ao contrário dos raios convencionais, os jatos azuis estimulam o nitrogênio estratosférico, resultando na característica coloração azulada.

De acordo com o MetSul, cientistas explicam que a cor azul é produzida pela combinação de linhas de emissão azul e quase ultravioleta do nitrogênio molecular neutro e ionizado. Os jatos azuis são menos comuns do que os sprites, que apresentam tonalidades avermelhadas.

O registro desse tipo de raio remonta a 21 de outubro de 1989, quando foi observado a partir do ônibus espacial enquanto sobrevoava a Austrália. Desde então, apesar de sua raridade, cientistas e entusiastas da natureza continuam intrigados com esses fenômenos atmosféricos espetaculares e fugazes.