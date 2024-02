Raio atinge Cristo Redentor durante foto de casal; vídeo

Um raio atingiu o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (21). Um casal, que tirava foto se beijando durante o fenômeno, registrou o momento em que o raio atingiu a mão do monumento. Segundo a administração do Cristo, ninguém se feriu no incidente e o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, que fica no alto do Morro do Corcovado, também foi esvaziado. Veja!

O fenômeno aconteceu em uma tarde de chuva e muitas nuvens no Rio de Janeiro. Segundo o Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte para esta noite (21).

Embora pareça inusitado, o Cristo Redentor é atingido, em média, seis vezes por ano. A coroa do Cristo Redentor, que funciona como um para-raios, teve que ser “reforçada”. O Padre Omar, reitor do local, ainda mobilizou uma equipe técnica de manutenção para checar os danos sofridos e reparar os eventuais problemas no sistema de iluminação e equipamentos eletrônicos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)