Pará foi o maior exportador do Norte do país no agronegócio em janeiro

Em janeiro, o estado do Pará ficou no topo dos maiores exportadores brasileiros do agronegócio no Norte do país, atingindo um montante de US$ 138 milhões. Essa marca representa um aumento de cerca de 5% nas vendas externas do estado em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são frutos do levantamento realizado com base nas informações do sistema Agrostat, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O setor que mais se destacou foi o de exportações de carnes, com o montante representando 42,85% de todas as exportações do agronegócio do estado, em janeiro, totalizando US$ 59,1 milhões. Principalmente a carne bovina, que sozinha foi responsável por quase a totalidade, com US$ 58,4 milhões. Na sequência, estão as vendas externas do setor de produtos florestais, com US$ 16,5 milhões.

Ao todo, as exportações do agronegócio no Norte brasileiro somaram US$ 379,5 milhões em janeiro de 2024. Nesta seara, as principais vendas externas são dos setores de carne (US$ 189 mi); cereais, farinhas e preparações (US$ 47,5 mi); e complexo soja (US$ 31,6 mi). Os três principais da região, depois do Pará, são: Rondônia (US$ 123,5 mi); e Tocantins (US$ 72,8 mi).

No total acumulado em todo o Brasil, as exportações de produtos do agronegócio foram de US$ 11,72 bilhões em janeiro de 2024. Um valor recorde para o histórico do mês, com alta de 14,8%, o que equivale o incremento de US$ 1,51 bilhão em relação a janeiro de 2023.

EXPORTAÇÕES EM 2023

As exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde em 2023, atingindo US$ 166,49 bilhões. A cifra foi 4,8% superior em comparação a 2022, o que representa um aumento de US$ 7,62 bilhões. Dessa forma, o agronegócio foi responsável por 49% da pauta exportadora total brasileira em 2023. No ano anterior, a participação foi de 47,5%.

Os setores do agronegócio que mais exportaram foram: complexo soja (US$ 67,3 bi); carnes (US$ 23,5 bi); complexo sucroalcooleiro (US$ 17,4 bi); cereais, farinhas e preparações (US$15,5 bi) e produtos florestais (US$14,3 bi). Em conjunto, esses setores destacados representaram 82,9% das vendas do setor em 2023.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)