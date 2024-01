China exportou mais do Pará no último ano

A China se tornou peça importante para o agronegócio brasileiro, ganhando protagonismo nas exportações. Os destaques são principalmente no comércio da soja e do açúcar de cana. De acordo com o Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Pará (CIN/FIEPA), o Pará segue um padrão parecido e também aponta crescimento no setor sobre a relação com a parceira asiática.

VEJA MAIS

Segundo o CIN, a China foi o país que mais comprou do estado do Pará no ano de 2023, a participação da gigante asiática somou US$ 11.186.158.808 bilhões na exportação de produtos. Em linhas gerais, foram exportadas 179 milhões de toneladas, o maior número da região norte e o segundo maior da Amazônia Legal. O setor da agropecuária representa 11% do total de exportações e movimentou US$ 2,5 Bilhões, entretanto, o maior mercado de exportações do estado fica por conta da mineração, com 84% de participação nas exportações paraenses.

O grande destaque do agronegócio paraense foi a soja, que fechou em alta no último ano, sendo responsável por exportar US$ 1.657.078.513 bilhão. Para a potência asiática, foram vendidas 3.198.506 toneladas do grão, um crescimento de 18,55% no último ano.

Além da soja, também houve crescimento na exportação de palmito, com volume de US$ 739.406 mil, vendidos principalmente para os Estados Unidos. As sementes de gergelim também ganham destaque com valor exportado de US$ 59.876.121 milhões, tendo como destino principal a Índia.